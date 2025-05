Venerdì 2 maggio prende il via la 35° giornata di Serie A 2024-2025. La massima competizione calcistica è trasmessa integralmente su DAZN, mentre Sky ne propone in co-esclusiva solo tre.

Serie A 35° giornata 2024-2025, gli anticipi

Il primo anticipo della 35° giornata di Serie A prende il via il 2 maggio, alle 20:45. In tale orario è previsto il fischio di inizio del match fra il Torino, già salvo, e il Venezia, che invece è ancora in piena lotta per la salvezza. L’appuntamento è in onda anche su Sky.

Il sabato, il turno di campionato prosegue con quattro, nuovi impegni. Due si svolgono alle 15:00, in contemporanea. Stiamo parlando di Cagliari-Udinese e di Parma-Como. In entrambi i match, le due squadre di casa sono in cerca di punti che potrebbero significare la salvezza aritmetica.

Alle 18:00 scende in campo la capolista Napoli. Gli Azzurri, guidati da Antonio Conte, provano a difendere i tre punti di vantaggio sull’Inter in trasferta contro il Lecce, in piena lotta per non retrocedere. Alle 20:45, DAZN e Sky propongono l’incontro Inter-Hellas Verona.

Le partite della domenica

La 35° giornata di Serie A prosegue domenica. Alle 12:30, l’Empoli, a serio rischio retrocessione nella serie cadetta, cerca i tre punti contro la Lazio, in un momento di forma decisamente complesso. Alle 15:00, il Monza, che oramai attende solamente la certezza matematica della retrocessione, sfida un’Atalanta in piena lotta per la qualificazione alla Champions League.

Con Roma-Fiorentina delle 18:00, scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la qualificazione alle prossime competizioni europee, giunge alla conclusione il turno per quel che riguarda le reti Sky. Alle 20:45, il calendario propone un altro match molto importante, ovvero Bologna-Juventus, due team che sperano di giocare la Champions League nella prossima stagione.

Infine, la 35° giornata giunge al termine lunedì maggio con il posticipo delle 20:45. Protagoniste, in tale orario, sono il Genoa, già salvo, e il Milan, grande delusa di questa stagione.

Serie A 35° giornata 2024-2025, i telecronisti

Di seguito i telecronisti scelti da Sky per la 35° giornata di Serie A.

Torino-Venezia: Massara e Gobbi;

Massara e Gobbi; Inter-Hellas Verona: Marinozzi e Dzemaili;

Verona: Marinozzi e Dzemaili; Roma-Fiorentina: Borghi e Montolivo.

Questi, invece, sono i commentatori selezionati da DAZN in vista del turno di campionato.