Si intitola Furbi di guerra la prima puntata della nuova edizione di 100 minuti. La trasmissione di inchieste è in onda, come sempre su LA7, lunedì 5 maggio.

100 minuti Furbi di guerra, chi sono i conduttori

Anche nella nuova edizione, non cambia lo spirito originario di 100 minuti. La trasmissione, infatti, è articolata in una serie di puntate, ognuna delle quali ha una durata di 100 minuti. Ogni appuntamento contiene, al proprio interno, una inchiesta su un determinato tema, che può essere sia di cronaca che di attualità politica o sociale.

Tutte le puntate della nuova edizione sono proposte, su La7, il lunedì sera, dalle ore 21:20 circa, in quanto prendono il via al termine del talk Otto e mezzo. Inoltre, è possibile seguire il format anche in streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente.

Al timone di 100 minuti torna la coppia di giornalisti già padroni di casa della scorsa edizione. Per questo, nel ruolo di conduttori ci sono Alberto Nerazzini e Corrado Formigli, da settembre in onda anche tutti i giovedì con Piazzapulita.

100 minuti Furbi di guerra, nella prima puntata inchiesta sull’industria delle armi

La prima puntata di 100 minuti, in onda il 5 maggio, si intitola Furbi di guerra. Durante il reportage, curato e realizzato da Danilo Lupo, è proposto un focus sull’industria delle armi.

Si tratta di un settore decisamente in crescita, soprattutto negli ultimi tempi. Con l’aumentare delle instabilità politiche e dei conflitti, infatti, aumenta il giro degli affari delle società che producono le armi. Negli ultimi dieci anni, ma soprattutto con l’inizio delle operazioni di invasione dell’Ucraina operate dall’esercito russo, vi è stata una vera e propria corsa agli investimenti militari, che sono aumentati del 60%.

Lupo, nel corso della lunga inchiesta, prova a raccogliere le dichiarazioni degli esponenti delle cosiddette lobby delle armi. Inoltre, parla del riarmo in Europa, con il piano chiamato ReArm Europe presentato lo scorso 4 marzo dalla Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.

Ospite in studio è Gian Antonio Stella

Nella puntata Furbi di guerra di 100 minuti, le immagini dell’inchiesta si alternano a degli spazi di talk in studio, nel quale i conduttori commentano ciò che è andato in onda in compagnia di ospiti ed esperti. Durante l’appuntamento di oggi, Formigli e Nerazzini dialogano in compagnia di Gian Antonio Stella. Scrittore e giornalista, firma del quotidiano Corriere della Sera, ha scritto opere divenute molto note, come L’orda, Schei e La deriva, nei quali ha dimostrato di essere un attento osservatore della realtà.