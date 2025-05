Lunedì 5 maggio prosegue l’edizione 2025 di GialappaShow. La puntata odierna prende il via alle 21:15 circa ed è visibile sia su TV8 che su Sky Uno (canale 108).

GialappaShow 5 maggio, al timone il solo Mago Forest

La società che cura la realizzazione di GialappaShow è la solita Banijay Italia. Al timone dello show torna il Mago Forest, che per la prima volta nella storia del programma non è supportato, in studio, da un co-conduttore. Ovviamente confermati, invece, gli interventi della Gialappa’s Band, ovvero Marco Santin e Giorgio Gherarducci, che commentano come voci fuori campo tutto ciò che avviene nella puntata.

Continuano ad essere molto positivi i dati di ascolto. La scorsa puntata, in onda lunedì 28 aprile, ha convinto, considerando solamente il dato di TV8, oltre 880 mila persone, con una share del 4,5%.

Le novità nel cast di comici

La puntata di lunedì 5 maggio del GialappaShow è arricchita dall’ingresso, nel cast di comici, di un nuovo protagonista. Stiamo parlando di Carlo Amleto, oramai volto già molto noto del piccolo schermo, autore delle edizioni cantate dei telegiornali.

Da sottolineare, inoltre, il contributo di Max Giusti, che questa settimana propone una parodia fino ad ora inedita. Dopo aver portato in tv i personaggi di Alessandro Borghese ed Antonino Canavacciuolo, esordisce oggi la sua particolare versione del cantautore Renato Zero.

In programma, al GialappaShow del 5 maggio, una nuova puntata della rubrica Sensualità a corte. In tale saga sono protagonisti Madre e Jean Claude, che hanno il volto rispettivamente di Simona Garbarino e di Marcello Cesena.

Confermata, poi, la messa in onda dei filmati, sempre molto divertenti, con protagonista la Gialappa’s Band, che commenta in modo ironico e provocatorio momenti presi dai programmi tv italiani ed internazionali, oltre che dagli eventi sportivi.

GialappaShow 5 maggio, gli ospiti

Sono tanti gli ospiti attesi durante GialappaShow del 5 maggio. Per la musica è dato spazio ad Alessandro D’Alessandro e a Gaia. Entrambi gli artisti si esibiscono, sul palco, insieme ai Neri per caso, oramai presenza fissa nel cast del format.

Spazio, poi, a Manuel Agnelli, frontman degli Afterhours ed amatissimo giudice di X Factor. Durante l’appuntamento, il Mago Forest scherza anche con l’attore Nicolas Maupas, attualmente protagonista al cinema con la pellicola L’amore in teoria, diretta da Luca Lucini e uscita nelle sale cinematografiche del nostro paese lo scorso 24 aprile. Infine, è presente nella trasmissione anche Estefania Bernal, molto seguita sui social e, l’anno scorso, in gara con Antonella Fiordelisi al reality show Pechino Express.