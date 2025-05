A partire da martedì 6 maggio, Rai 1 manda in onda la soap opera Ritorno a Las Sabinas. Il titolo prende il via alle ore 16:00 circa, prendendo il posto de Il Paradiso delle Signore.

Ritorno a Las Sabinas, regista e dove è girata

Ritorno a Las Sabinas è una produzione originale della società Diagonal TV. Appartenente ai generi drammatico e soap opera, colei che ha ideato il titolo è Eulalia Carrillo.

Quest’ultima ha scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Jordi Calafí, Nacho Pérez de la Paz, Almudena Vázquez, Federico Munoz, Ernesto Grimaldi, Ana Muniz da Cunha, Manel Nofuentes, Germán Aparicio, Daniel Corpas ed Alexis García Pérez de Medina.

I registi dei vari appuntamenti, invece, Jordi Frades, Kiko Ruiz Claverol, Salvador García Ruiz, María Almargo e Santi Romero. Le riprese si sono svolte in Spagna, dove ha esordito nel mese di ottobre del 2024.

Ritorno a Las Sabinas, la trama

Al centro della storia vi sono le sorelle Molina, ovvero Gracia e Paloma. Le due, infatti, decidono di cambiare la loro vita e fare ritorno nel paese immaginario di Las Sabinas, dove sono cresciute e nel quale vive ancora il padre Emilio, oramai molto malato.

La necessità di assistere il genitore arriva in un momento decisamente molto complicato per Gracia. La protagonista, infatti, ha due figli adolescenti, Lucas e Julia, e un marito. Il loro matrimonio, però, è in crisi. La situazione è destinata a peggiorare ulteriormente dopo che Gracia incontra Miguel, il suo primo amore di quando era giovane e che ora si è rifatto una vita con Esther, figlia di una ricca imprenditrice terriera chiama Paca Utrera, che ha messo nel mirino la tenuta di Emilio.

Spoiler finale

Paloma, nella soap, prende il controllo della tenuta di famiglia, ma è presto costretta a fare i conti con Paca Utrera, che è a conoscenza di un terribile segreto relativo al passato di Emilio.

Nel paese è forte la tensione dopo che si verifica una morte misteriosa. La giovane vittima si chiama Oscar e il suo decesso attira l’attenzione della detective Manuela.

Infine, Esther è gelosa nel momento in cui nota che Miguel e Gracia hanno un riavvicinamento.

Ritorno a Las Sabinas, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Ritorno a Las Sabinas, soap opera in onda nel pomeriggio di Rai 1 dal 6 maggio e per tutto il periodo estivo.