Stasera in tv mercoledì 7 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Italia 1, il film Jason Bourne, con Matt Damon.

Stasera in tv mercoledì 7 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, serata di premiazioni: David di Donatello. “Berlinguer – La grande ambizione” e “Parthenope” sono i film più nominati di questa edizione del premio più ambito da chi fa cinema in Italia. In diretta dagli studi di Cinecittà la cerimonia condotta da Elena Sofia Ricci e Mika promette come sempre grandi ospiti e tante emozioni.

Su Rai2, alle 21.20, gli ultimi due episodi della fiction Mare fuori 5, con Maria Esposito. Titolo del primo episodio: “La verità”. Cucciolo e tutti i ragazzi sono sconvolti. Rosa (Maria Esposito) si sente smarrita e Massimo cerca di aiutarla. Sofia deve affrontare le conseguenze di una grave azione. Dopo aver ricevuto un’informazione da Carmela, le convinzioni di Rosa cambiano. A seguire, l’episodio “Innocente”. Rosa, sconvolta da quando ha scoperto, lascia andare una parte di sé per abbracciarne una nuova. Donna Wanda, intanto, non ha ancora fatto i conti con i piani degli avversari. Cucciolo e Micciarella ricevono una brutta notizia; Dobermann fa una scelta coraggiosa. E proprio una rivelazione di Micciarella travolge l’IPM.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Ancora tanti i dubbi sulla morte di Liliana Resinovich. I consulenti del marito Sebastiano Visintin contestano la relazione dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo: la frattura della vertebra potrebbe essere dovuta alla manipolazione del corpo dopo il ritrovamento. Federica Sciarelli ne parla stasera.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Neri Marcorè racconta la nascita dell’ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) a Roma nel 1975. In esso confluiscono due istituti storici: il Gabinetto Fotografico Nazionale, fondato nel 1895 e l’Aerofototeca Nazionale (1958).

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Tra un’inchiesta e l’altra Mario Giordano non perde mai di vista il fenomeno dei ladri di case. Grazie all’impegno dei suoi inviati, il popolare giornalista ha restituito negli ultimi anni più di 200 abitazioni ai legittimi proprietari. E per arginare questa piaga il Governo ha varato una nuova legge.

Su Canale 5, alle 21.20, la nuova edizione del reality L’isola dei famosi. E’ tutto pronto per un nuovo sbarco in Honduras, sulle isole di Cayo Cochinos. Stasera Veronica Gentili dà il via all’edizione numero 19 del reality lanciato da Simona Ventura su Rai2 nel 2003. SuperSimo c’è ancora, ma nel ruolo di opinionista, mentre Pierpaolo Pretelli debutta come inviato.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Rivediamo con Aldo Cazzullo un’altra giornata che ha cambiato la storia: la battaglia di Ponte Milvio, combattuta il 28 ottobre 312. Costantino il Grande sconfisse Massenzio e diventò l’unico sovrano della parte occidentale dell’Impero.

Su Tv8, Alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese cerca l’osteria top all’interno delle mura di Viterbo. In lizza: Il Labirinto, Osteria Moderna, Ristorante Tre Re, Hosteria dal sor Bruno. Il premio per la categoria special va alla migliore zuppa di ceci e castagne.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le coppie sono pronte a vivere il momento decisivo, la convivenza. Ogni componente ha trenta giorni per scoprire le abitudini dell’altro. Gli esperti, tra cui il life coach Andrea Favaretto, entrano in gioco per aiutarli.

I film di questa sera mercoledì 7 maggio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2002, di Kathryn Bigelow, K-19, con Harrison Ford. Anni 60. Il capitano sovietico Vostrikov deve sperimentare il lancio di una testata nucleare a bordo del sottomarino K-19. Ma qualcosa non funziona e c’è il rischio di provocare una catastrofe e una nuova guerra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di spionaggio del 2016, di Paul Greengrass, Jason Bourne, con Matt Damon, Tommy Lee Jones. Dopo aver scoperto la sua vera identità, Jason (Matt Damon) scompare nel nulla. Dieci anni dopo, Bourne vive in un paesino della Grecia dove guadagna da vivere partecipando ad incontri clandestini di pugilato. Ma l’attivazione di un nuovo programma segreto lo costringerà a tornare in azione.

Su Nove, alle 21.30, il film commedia del 2004, di Giulio Manfredonia, E’ già ieri, con Antonio Albanese, Fabio De Luigi. Filippo, giornalista spocchioso e maniacale, viene spedito alle Canarie per un servizio. Lì si ritrova vittima di una sorta di incantesimo, che lo porta a rivivere all’infinito la stessa giornata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston. Il capitano James Conrad guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. La spedizione non sa che si tratta del regno del potente Kong.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2012, di Robert Zemeckis, Flight, con Denzel Washington. Il comandante Whitaker compie un atterraggio di fortuna con il suo aereo, salvando molte vite. Inizialmente viene acclamato come un eroe, poi, però, finisce nel mirino della commissione d’inchiesta.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2005, di Ben Younger, Prime, con Uma Thurman, Meryl Streep, Bryan Greenberg. Rafi, un’affascinante neo divorziata, intreccia una relazione con David, un aspirante artista molto più giovane di lei. La donna decide di parlarne con la sua psicanalista, ma…

Stasera in tv mercoledì 7 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Neill Blomkamp, Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile, con Archie Madekwe. Jann, player game di “Gran Turismo”, usa le abilità apprese alla console in varie competizioni automobilistiche, per diventare un pilota professionista.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 1999, di Stephen Sommers, La mummia, con Brendan Fraser, Rachel Weisz. Durante la ricerca della leggendaria Città dei Morti, l’ex legionario Richard e la bibliotecaria Evelyn risvegliano la mummia del sacerdote Imhotep, che scatena il terrore.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di Joe Berlinger, Ted Bundy – Fascino criminale, con Zac Efron. La vera storia del serial killer Ted Bundy che uccise, violentò e mutilò circa 35 donne tra il 1974 e il 1978. Fu condannato all’ergastolo e morì sulla sedia elettrica il 24 gennaio 1989.