Mercoledì 7 maggio si svolge la cerimonia di consegna dei David di Donatello 2025 e qui di seguito vi sveliamo tutte le candidature. La serata, come da tradizione, è proposta in diretta e in prima visione su Rai 1.

David di Donatello 2025 candidature, le statistiche

Analizzando le statistiche dei David di Donatello 2025 emerge che i film con il maggior numero di candidature sono Berlinguer La grande ambizione e Parthenope. Le due pellicole hanno 15 candidature ciascuna, seguite da L’arte della gioia e Vermiglio, fermi a quota 14 candidature.

La cerimonia di consegna dei David, la 70esima della storia, si svolge negli Studi di Cinecittà di Roma. Piccola rivoluzione per quanto riguarda la conduzione: Carlo Conti, volto delle ultime edizioni del format, è sostituito dall’inedita coppia composta dal cantante Mika e dall’attrice Elena Sofia Ricci.

I premi individuali

Partendo dai premi individuali, per la categoria Miglior attore non protagonista vi sono:

Francesco Di Leva (Familia);

(Familia); Roberto Citran (Berlinguer La grande ambizione);

(Berlinguer La grande ambizione); Guido Caprino (L’arte della gioia);

(L’arte della gioia); Peppe Lanzetta (Parthenope);

(Parthenope); Pierfrancesco Favino (Napoli-New York).

Nella categoria Miglior attrice non protagonista, invece, presenziano:

Tecla Insolia (Familia);

(Familia); Jasmine Trinca (L’arte della gioia);

(L’arte della gioia); Luisa Ranieri (Parthenope);

(Parthenope); Geppi Cucciari (Diamanti);

(Diamanti); Valeria Bruni Tedeschi (L’arte della gioia).

Passando al Miglior attore protagonista, la statuetta va ad uno fra:

Elio Germano (Berlinguer La grande ambizione);

(Berlinguer La grande ambizione); Fabrizio Gifuni (Il tempo che ci vuole);

(Il tempo che ci vuole); Silvio Orlando (Parthenope);

(Parthenope); Tommaso Ragno (Vermiglio);

(Vermiglio); Francesco Gheghi (Familia).

Nella categoria Miglior attrice protagonista, poi, le pretendenti sono:

Barbara Ronchi (Familia);

(Familia); Romana Maggiora Vergano (Il tempo che ci vuole);

(Il tempo che ci vuole); Tecla Insolia (L’arte della gioia);

(L’arte della gioia); Celeste Dalla Porta (Parthenope);

(Parthenope); Martina Scrinzi (Vermiglio).

In lizza per il Miglior regista ci sono:

Andrea Segre : Berlinguer La grande ambizione;

: Berlinguer La grande ambizione; Francesca Comencini : Il tempo che ci vuole;

: Il tempo che ci vuole; Valeria Golino: L’arte della gioia;

L’arte della gioia; Paolo Sorrentino: Parthenope;

Parthenope; Maura Delpero: Vermiglio.

Infine, per il Miglior esordio alla regia ci sono:

Edgardo Pistone: Ciao bambino;

Ciao bambino; Margherita Vicario: Gloria!;

Gloria!; Loris Lai: I bambini di Gaza Sulle onde della libertà;

I bambini di Gaza Sulle onde della libertà; Gianluca Santoni: Io e il Secco;

Io e il Secco; Neri Marcorè: Zamora.

David di Donatello 2025 candidature, la categoria Miglior film

Analizzando tutte le altre candidature, anche nei David di Donatello 2025 la più attesa è quella del Miglior film, alla quale concorrono:

Berlinguer La grande ambizione;

Il tempo che ci vuole;

L’arte della gioia;

Parthenope;

Vermiglio.

Come Miglior documentario sono in corsa:

Duse The Greatest;

Il cassetto segreto;

L’occhio della gallina;

Lirica Ucraina;

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer.

Nella categoria Miglior canzone originale concorrono:

Knife Edge di Thom Yorke: Confidenza;

di Confidenza; Diamanti di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, interpretata da Giorgia: Diamanti;

di e interpretata da Diamanti; Atomos di Valerio Vigliar, interpretata da Greta Zuccoli: Familia;

di interpretata da Familia; Aria! di Margherita Vicario, Davide Pavanello, Edwyn Roberts, Andrea Bonomo e Gianluigi Fazio, interpretata da Margherita Vicario: Gloria!;

di e interpretata da Gloria!; La malvagità di Colapesce: Iddu L’ultimo padrino.

Per il Miglior compositore, ai David di Donatello 2025 vi sono:

Iosonouncane: Berlinguer La grande ambizione;

Berlinguer La grande ambizione; Thom Yorke: Confidenza;

Confidenza; Margherita Vicario e Davide Pavanello : Gloria!;

e : Gloria!; Colapesce: Iddu L’ultimo padrino;

Iddu L’ultimo padrino; Nicola Piovani: Il treno dei bambini.

Sperano, invece, di vincere per la Miglior sceneggiatura originale:

Marco Pettenello e Andrea Segre: Berlinguer La grande ambizione;

e Berlinguer La grande ambizione; Enrico Maria Artale: El paraíso;

El paraíso; Anita Rivaroli e Margherita Vicario: Gloria!;

e Gloria!; Francesca Comencini: Il tempo che ci vuole;

Il tempo che ci vuole; Paolo Sorrentino: Parthenope;

Parthenope; Maura Delpero: Vermiglio.

Infine, per la Miglior sceneggiatura non originale presenziano:

Gianni Amelio e Alberto Taraglio: Campo di battaglia;

e Campo di battaglia; Adriano Chiarelli, Francesco Costabile e Vittorio Moroni: Familia;

e Familia; Roberto Proia: Il ragazzo dai pantaloni rosa;

Il ragazzo dai pantaloni rosa; Valeria Golino, Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo: L’arte della gioia;

e L’arte della gioia; Gabriele Salvatores: Napoli-New York.

David di Donatello 2025 candidature, i premi già assegnati

Vi sono alcuni premi, ai David di Donatello 2025, già assegnati nelle settimane precedenti alla cerimonia di consegna. È il caso di Anora, nominato come Miglior film internazionale. Il David dello spettatore va a Diamanti di Ferzan Ozpetek, premiato per il successo al botteghino, dove ha ricevuto oltre 2,2 milioni di telespettatori. Infine, sono stati annunciati due David speciale, consegnati all’attrice Ornella Muti e al regista Pupi Avati. Ospite della serata è Timothée Chalamet.