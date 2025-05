Stasera in tv martedì 6 maggio 2025. Su Rai2, il talk show condotto da Francesca Fagnani, Belve. Su Italia 1, l’attualità con il programma condotto da Veronica Gentili, Le Iene.

Stasera in tv martedì 6 maggio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Belve. Secondo appuntamento con i faccia a faccia di Francesca Fagnani: interviste senza sconti con i personaggi del mondo dello spettacolo, dei social, del costume e della cronaca. Gli ospiti sono disposti a mettersi in gioco e a rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Un giorno in pretura. Termina il ciclo primaverile del programma di Roberta Petrelluzzi. Anche stasera, un processo che ha fatto discutere, quello a Giuseppe Di Fonzo, accusato del più inumano dei crimini, l’assassinio della figlia. La piccola Emanuela morì a Bari a soli 3 mesi nella notte tra il 12 e il 13 febbraio 2016.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.25, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. L’argomento che in questi giorni monopolizza l’attenzione generale è l’elezione del nuovo Papa. Il mondo, infatti, si prepara a seguire il Conclave dal quale uscirà il nome del Pontefice che prenderà il posto che per 12 anni è stato di Jorge Mario Bergoglio. Ne parla stasera Bianca Berlinguer.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della fiction Maria Corleone 2, con Rosa Diletta Rossi. Sandra è in fuga con il piccolo Giovannino e non vuole rivelare nemmeno a Maria (Rosa Diletta Rossi) dove si sta nascondendo. Don Luciano affronta la minaccia rappresentata da Lombardo; nel frattempo Maria e Stefano, cercano di salvare la Lady by Corleone dal fallimento.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Alla vigilia del suo debutto alla conduzione del reality “L’isola dei famosi”, da domani in prima serata su Canale 5, Veronica Gentili presenta una nuova puntata del programma di Davide Parenti, pilastro insostituibile del palinsesto di Italia 1. Con lei ci sono Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Di martedì. Anche i reali d’Inghilterra, in visita in Italia, sono finiti nel mirino di Luca Bizzarri e Paolo Kessissoglu nella copertina satirica de talk di Giovanni Floris. Appuntamento fisso per l’approfondimento politico ed economico del Paese.

Tv8 – Real Time

Su Tv8, alle 21.30, Calcio Uefa Champions League: Inter-Barcellona. Allo Stadio Meazza di Milano l’Inter di Simone Inzaghi affronta il Barcellona di Hans-Dieter Flick per la gara di ritorno della semifinale. La vincente incontrerà quella dell’altra semifinale, tra PSG e Arsenal, nella finale del 31maggio a Monaco.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Cambia il set, ma al comando c’è sempre Flavio Montrucchio. Per una settimana, durante la crociera, l’affascinante Cupido affianca i passeggeri single protagonisti della puntata nella ricerca dell’amore.

I film di questa sera martedì 6 maggio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2022, di Umberto Carteni, Quasi orfano, con Riccardo Scamarcio. Valentino (Riccardo Scamarcio), apprezzato stilista di origine pugliese che ha sempre raccontato di essere rimasto orfano in tenera età, ha in realtà tagliato i ponti con la famiglia cambiando persino cognome. La verità rischia di venire a galla quando suo fratello lo contatta per chiedergli un aiuto.

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2018, di Sebastian Gutierrez, Elizabeth Harvest, con Abbey Lee, Ciaràn Hinds. La giovane Elizabeth sposa un brillante scienziato che vive in una villa isolata. Scopre presto che il marito nasconde oscuri segreti e che la sua vita potrebbe non essere ciò che sembra.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Vincenzo Pirrotta, Spaccaossa, con Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Luigi Lo Cascio. Nella periferia di Palermo, una banda di malviventi frattura ossa a persone consenzienti al fine di simulare incidenti per riscuotere gli indennizzi assicurativi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2023, di Matteo Garrone, Io capitano, con Seydou Sarr. Il lungo viaggio di Seydou e Moussa che lasciano il Senegal per raggiungere l’Europa. Un’odissea attraverso le insidie del deserto, le detenzioni in Libia e i pericoli del mare.

Su Nove, alle 21.30, il film d’avventura del 1998, di Randall Wallace, La maschera di ferro, con Leonardo DiCaprio. Francia, XVII secolo. Re Luigi XIV infierisce sul popolo e tiene in catene il fratello gemello, imprigionato alla Bastiglia con una maschera che gli cela il viso. Ma…

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1998, di Stuart Baird, U.S. Marshals – Caccia senza tregua, con Tommy L. Jones. Samuel Gerard e la sua squadra devono catturare un agente del controspionaggio: è accusato di aver compiutodue omicidi e di aver venduto informazioni ai cinesi.

Su Iris, alle 21.15, il film western del 1967, di Arnold Laven, Due stelle nella polvere, con Dean Martin, George Peppard. A Jericho, una cittadina del West, la banda di Flood domina su tutto. Inoltre, ad aggravare ulteriormente la situazione, è l’arrivo in città di Dolon e Ben Hickman.

Stasera in tv martedì 6 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Gabriele Mainetti, Freaks Out, con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria. Roma, 1943. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo dell’ebreo Israel. Quando quest’ultimo scompare, i quattro restano soli nella città occupata dai nazisti. Ma…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1965, di David Lean, Il Dottor Zivago, con Omar Sharif, Julie Christie. Russia, primi del 900. Il medico Yuri Zivago sposa la cugina, ma poi s’innamora della bella e sfortunata Lara, fidanzata con un bolscevico. La Rivoluzione sconvolgerà anche le loro vite.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Hans Petter Moland, Un uomo tranquillo, con Liam Neeson. Nels è un uomo tranquillo che lavora come spazzaneve in Colorado. La sua vita ha una brusca svolta quando il figlio viene ucciso da un boss della droga locale. Si armerà per vendicarlo.