Habemus Papam! L’elezione del nuovo Pontefice ha scosso il mondo e, come sempre, ha avuto un impatto immediato sulla programmazione televisiva. Le principali reti italiane hanno modificato i loro palinsesti per garantire una copertura completa dell’evento storico, mentre nel frattempo arriva la notizia della chiusura definitiva di The Couple, il reality che aveva fatto discutere negli ultimi mesi.

L’elezione del nuovo Papa e il cambio di programmazione TV

Dopo la fumata bianca, le reti Rai, Mediaset e La7 hanno stravolto i loro palinsesti per seguire in diretta l’annuncio del nuovo Pontefice. Il Tg1 ha avviato una copertura speciale, proseguendo fino alla prima serata, mentre Bruno Vespa ha preso le redini con uno speciale di Porta a Porta. Anche il Tg2 e il Tg3 hanno dedicato ampie finestre informative all’evento, mentre RaiNews24 ha garantito una diretta ininterrotta.

Su Rai1, la puntata prevista di Che Dio ci aiuti è stata cancellata, così come il film Vicino all’orizzonte su Rai2. Mediaset ha risposto con uno speciale condotto da Cesara Buonamici, L’abbraccio del Papa, mentre su La7 Enrico Mentana ha avviato una delle sue celebri maratone informative.

Habemus Papam: chiusura di The Couple, motivazioni e reazioni

Nel frattempo, arriva la conferma che The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi, chiude definitivamente i battenti. La decisione di Mediaset sembra legata non solo alla necessità di dare spazio alla copertura dell’elezione papale, ma anche agli ascolti poco soddisfacenti delle ultime puntate. La sospensione della diretta H24 su Mediaset Extra aveva già fatto sospettare un ridimensionamento del format, e ora la chiusura è definitiva.

La notizia ha diviso il pubblico: alcuni fan del programma speravano in un rilancio, mentre altri ritenevano che il format non avesse più lo stesso appeal. Mediaset, tuttavia, ha preferito concentrarsi su nuovi progetti e garantire una programmazione più in linea con le esigenze del pubblico.

Il montepremi in toto sarà devoluto all’Istituto Gaslini di Genova per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Conclusione

L’elezione del nuovo Papa ha portato grandi cambiamenti nel mondo della televisione, con palinsesti rivoluzionati e programmi sospesi per garantire una copertura completa dell’evento. Nel frattempo, la chiusura di The Couple segna la fine di un’era per i reality di Canale 5. Il pubblico ora attende di vedere quali saranno le prossime mosse delle reti televisive e quali nuovi format prenderanno il posto di quelli sospesi.

Anche l’Isola dei Famosi non è partita bene, infatti è stata la prima puntata meno vista di sempre con solo il 18.9% di share che le ha comunque consentito di vincere contro i David di Donatello.

Habemus Papam! – il nuovo Pontefice è Robert Francis Prevost, Papa Leone XIV

Il nuovo Pontefice è Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome di Leone XIV.

Prevost è il 267° Papa della Chiesa cattolica e il primo Pontefice nordamericano della storia. Nato a Chicago nel 1955, ha origini francesi, italiane e spagnole. Appartenente all’Ordine degli Agostiniani, ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

La sua elezione è avvenuta dopo la fumata bianca dalla Cappella Sistina, accolta con grande entusiasmo dai fedeli in Piazza San Pietro. Nel suo primo discorso, ha sottolineato l’importanza della pace nel mondo e ha invitato tutti a costruire ponti attraverso il dialogo.

La sua scelta del nome Leone XIV richiama la figura di Leone XIII, noto per la sua enciclica Rerum Novarum, che ha gettato le basi della Dottrina sociale della Chiesa