Stasera in tv venerdì 9 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Salvo Sottile, Farwest. Su Italia 1, il film con Sylvester Stallone, Rambo III.

Stasera in tv venerdì 9 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il nuovo talent Sognando… Ballando con le stelle. Milly Carlucci festeggia i vent’anni di “Ballando” con le quattro puntate di questo nuovo spin-off il cui obiettivo è scegliere un nuovo maestro in vista della prossima edizione autunnale. In giuria ritroviamo Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. Dalle truffe del web ai nuovi eccessi nel consumismo, dagli sprechi dei soldi dei contribuenti alle derive del settore privato, dai rischi ambientali e sociali per la nostra salute all’ossessione per l’estetica e per l’immagine: ogni venerdì sera Salvo Sottile e la sua giovane redazione raccontano il presente

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens. Nella puntata “Maledetto Copernico”, Mario Tozzi va a Padova dove visita la Cappella degli Scrovegni, in cui Giotto ha rappresentato il cielo Stellato nella concezione pre-copernicana, e l’Osservatorio Astronomico di Asiago.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Che sia il caso di Garlasco o la scomparsa di Liliana Resinovich, la redazione guidata da Siria Magri è sempre pronta a fornire a Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero tutti gli elementi per presentare in diretta al grande pubblico di Rete 4 tutti i nuovi approfondimenti sugli omicidi più discussi.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. I monologhi di Andrea Pennacchi, Antonella Attili e Carmine Del Grosso fanno parte della diretta di Diego Bianchi in arte Zoro, che anche questa sera non mancherà di attingere a piene mani nel variegato mondo dei social.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Locatelli chiedono un piatto con gli ingredienti della Mystery Box per i quali hanno riconosciuto la provenienza. La prova in esterna questa sera è al Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Nuovo appuntamento live con la satira pungente di Maurizio Crozza. Al suo fianco l’amico di sempre Andrea Zalone, spalla di tanti apprezzati personaggi tra i quali Flavio Briatore, Matteo Salvini, Vittorio Feltri e Vincenzo De Luca.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Malati di pulito. Julie deve aiutare l’ambientalista cinquantunenne Ken a sistemare la sua casa piena di oggetti da riciclare appoggiati alla rinfusa. Ma lui non vuole usare l’aspirapolvere. Riuscirà Julie a fargli passare l’irrazionale paura per l’elettrodomestico?

I film di questa sera venerdì 9 maggio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2023, di Sydney Sibilia, Mixed by Erry, con Luigi D’Oriano. Nella Napoli degli Anni 80, Enrico Frattasio (Luigi D’Oriano) sogna di fare il deejay e intanto produce mixtape amatoriali per gli amici. Con l’aiuto dei fratelli apre un negozio di musica in cui vendere le sue compilation illegali firmate “Mixed by Erry”, destinate a diventare un fenomeno nazionale.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 1961, di Robert Mulligan, Torna a settembre, con Rock Hudson, Gina Lollobrigida. Ogni settembre, un americano trascorre le vacanze in una villa in Italia. Un anno, però, arriva in anticipo rispetto al solito e scopre che il maggiordomo l’ha trasformata in albergo.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 1988, di Peter MacDonald, Rambo III, con Sylvester Stallone, Richard Crenna. John Rambo (Sylvester Stallone) si è ritirato in un monastero buddista in Thailandia per trovare la pace interiore. Ma quando scopre che il colonnello Samuel Trautman (Richard Crenna) è prigioniero in Afghanistan, il veterano del Vietnam non esita ad entrare in azione per cercare di liberarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes, Stephen Dorff. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracukla.

Iris – La5

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1984, di Richard Tuggle, Corda tesa, con Clint Eastwood, Genevieve Bujold. Wes Block, investigatore di New Orleans, indaga su una serie di delitti a sfondo sessuale. Gli indizi sono pochissimi e per trovare la pista giusta inizia a frequentare locali equivoci.

Su La 5, alle 21.40, il film commedia del 2017, di Hallie Meyers-Shyer, 40 sono i nuovi 20, con Reese Witherspoon. La quarantunenne Alice, appena lasciata dal marito, si trasferisce a Los Angeles con le figlie. Una sera incontra un ragazzo più giovane di lei che le fa riscoprire cose ormai dimenticate.

Stasera in tv venerdì 9 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Josh Margolin, Thelma, con June Squibb. Thelma, 93 anni, è vittima di una truffa. Determinata, l’anziana donna, con l’aiuto di un vecchio amico, intraprende una pericolosa missione a bordo di uno scooter per andarsi a riprendere ciò che le appartiene.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1974, di Ettore Scola, C’eravamo tanto amati, con Vittorio Gassman, Nino Manfredi. Durante la guerra, tre ragazzi partigiani, provenienti da diversi ceti sociali e culturali, stringono una sincera amicizia. Ma al termine del conflitto ognuno riprende la propria strada.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di David Leitch, Atomica bionda, con Charlize Theron, James McAvoy. Un agente dell’M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso. Lorraine, migliore esperta di intelligence, viene mandata in missione per rintracciare la lista perduta.