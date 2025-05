Si chiama Forbidden Fruit la nuova soap opera turca estiva di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione dovrebbe proporrla tutti i giorni, nel pomeriggio.

Forbidden Fruit, regista e dove è girata

Forbidden Fruit, così come La forza di una donna, è la produzione seriale selezionata da Mediaset per sostituire, nei mesi estivi, i titoli di successo della programmazione tv invernale, fra cui Amici ed Uomini e Donne.

Originale della Turchia, dove si sono svolte anche le riprese, la soap Forbidden Fruit è realizzata dalla società Med Yapim. Conosciuta in patria con il titolo originale Yasak Elma, coloro che l’hanno ideata sono Zeynep Soyata e Melis Civelek. Le due hanno scritto anche la sceneggiatura.

Appartenente ai generi drammatico e sentimentale, la soap ha debuttato in Turchia nel 2018 ed è stata trasmessa per cinque anni. La regia è firmata da Neslihan Yeşilyurt e Murat Ozturk.

Forbidden Fruit, la trama

Nel corso di Forbidden Fruit sono centrali le vicende di due sorelle, ovvero Zeynep ed Yildiz, interpretate rispettivamente da Sevval Sam ed Eda Ece. Le due, nonostante il loro legame, hanno delle vite decisamente opposte, frutto di alcune scelte esistenziali diametralmente opposte.

La prima è molto attenta ai valori e spera di riuscire a sfondare nel mondo del lavoro, facendo carriera. La seconda, invece, ambisce a conoscere e sposare un uomo ricco, capace di salvarla dalla povertà nella quale è cresciuta.

Spoiler finale

La vita di Yildiz, in Forbidden Fruit, cambia per sempre quando incontra Ender Argun. Quest’ultima è una delle donne più ricche ed in vista di Istanbul, che decide di assumere la protagonista nel ruolo di domestica.

Ben presto, però, Ender rivela le sue vere intenzioni. La donna vorrebbe interrompere il suo matrimonio, ma al tempo stesso è consapevole di non poter chiedere il divorzio dal marito, in quanto rischierebbe di perdere il suo status sociale e di rimanere con pochi soldi.

Ender, allora, fa una proposta ad Yildiz: flirtare con il marito, per provare a conquistarlo.

Forbidden Fruit, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Forbidden Fruit, soap opera turca proposta in estate, nel pomeriggio di Canale 5 e in streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.