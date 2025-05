Stasera in tv lunedì 12 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 12 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Gerri, con Giulio Beranek e Valentina Romani. Titolo dell’episodio di stasera, “Come la neve al Sud”. Alla vigilia di Natale Gerri (Giulio Beranek) e Lea (Valentina Romani), gli unici rimasti di turno in Questura, vanno in un deposito abbandonato in cui sono stati sparati colpi di pistola. L’arma, si scopre, è quella di un loro collega di cui si sono perse completamente le tracce.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Audiscion. Tra i protagonisti dello show condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross ci sono volti noti della comicità come Paolo Hendel, Marco Marzocca, Alberto Farina, Stefano Chiodaroli, Alessandro Bianchi, Michelangelo Pulci, Enrique Balbontin, Claudio Lauretta, David Pratelli e Leonardo Fiaschi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Il nuovo Papa, eletto dal Conclave iniziato il 7 maggio in Vaticano, è al centro questa settimana di tutti i talk show di approfondimento, compreso quello condotto ogni lunedì sera da Massimo Giletti. Ma c’è spazio anche per altri temi di stretta attualità e per il mondo della cultura.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. A pochi giorni dalla conclusione del Conclave il mondo si interroga sul nuovo Papa, il successore di Francesco. Lo fa anche Nicola Porro, insieme con numerosi ospiti, nel suo appuntamento settimanale in prima serata in onda in diretta dallo Studio 1 del Centro Safa Palatino di Roma.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Prosegue di lunedì il reality condotto per la prima volta da Veronica Gentili. Con lei in studio ritroviamo Simona Ventura, nelle vesti inedite di opinionista, mentre in Honduras assieme ai naufraghi c’è l’inviato Pierpaolo Pretelli.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita presenta: 100 minuti. “Furbi di guerra” era il titolo della puntata d’esordio per la 2° edizione del programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini che vuole riportare in tv il film d’inchiesta. Questa sera va in onda “Lo spettro”.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Brenda Lodigiani, Ubaldo Pantani, Giovanni Vernia, Max Giusti e Simona Garbarino sono soltanto alcuni comici del ricco cast nello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin e condotto come sempre dal Mago Forest.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Per la ricerca dei migliori ristoranti italiani all’estero Francesco Panella questa volta si trova ad Atene. In suo aiuto ci sono come sempre tre connazionali che hanno deciso di vivere e lavorare nella capitale della Grecia.

I film di questa sera lunedì 12 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Sang-Yong Lee, The Roundup, con Ma Dong-seok. Il detective Ma Seok-do ha il compito di estradare dal Vietnam un pericoloso criminale fuggito da Seoul. Mentre indaga, s’imbatte in una rete internazionale di trafficanti.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Majid Majidi, Figli del Sole, con Roohollah Zamani. A Teheran il dodicenne Aòli e tre suoi amici si barcamenano tra lavoretti e piccoli furti. Un giorno un uomo li ingaggia per recuperare un tesoro nascosto sotto la Sun School, un istituto che accoglie ragazzi di strada.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2014, di Matthew Vaughn, Kingesman: Secret Service, con Colin Firth, Taron Egerton. L’agente Galahad, alias Harry Hart, si prende cura di Eggsy, orfano di un collega deceduto. Nel frattempo, un folle miliardario ecologista sta sequestrando i leader mondiali.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1997, di Taylor Hackford, L’avvocato del diavolo, con Al Pacino, Keanu Reeves. Kevin Lomax, un giovane e rampante avvocato, scopre che il segreto del suo successo sta negli oscuri poteri di un legale di New York che manovra la sua carriera.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2004, di Nick Cassavetes, Le pagine della nostra vita, con Rachel McAdams, Ryan Gosling. In una casa di riposo, un anziano legge ad una donna senza più memoria le pagine di un vecchio diario. E’ l’appassionata storia d’amore tra l’operaio Noah e la ricca Allie.

Stasera in tv lunedì 12 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2024, di David Ayer, The Beekeeper, con Jason Statham, Josh Hutcherson. La spietata vendetta di Adam Clay si trasforma in una minaccia nazionale quando emerge che un tempo l’uomo era membro di un’organizzazione segreta chiamata i “Beekeepers”.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Ferzan Ozpetek, Diamanti, con Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci, Jasmine Trinca, Mara Venier. Un regista raduna alcune attrici per lavorare ad un film sul mondo femminile. La storia prende vita tra le lavoratrici di una sartoria di costumi di scena gestita dalle sorelle Alberta e Gabriella nella Roma Anni 70.

Su Sky Cinema Action, alle 19.50, il film fantastico del 2018, di Ruben Fleischer, Venom, con Tom Hardy, Michelle Willliams, Woody Harrelson. Il giornalista Eddie Brock vuole portare alla luce gli esperimenti illegali del Dott. Drake. Ma durante le indagini, viene contaminato da un organismo alieno e si trasforma in Venom.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2006, di Spike Lee, Inside Man, con Chiwetel Ejiofor, Denzel Washington. Quattro rapinatori fanno irruzione in una delle banche del potente Arthur Case, prendendo in ostaggio clienti e dipendenti. I detective Frazier e Mitchell si occupano del caso.