Lunedì 12 maggio è prevista la messa in onda della puntata dal titolo Come la neve al sud di Gerri. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è visibile, dalle ore 21:20 circa, su Rai 1.

Gerri Come la neve al sud, regista e dove è girata

Gerri è realizzata dalle società Cattleya (parte di ITV Studios) e Rai Fiction. Il progetto, inoltre, può contare sul sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e con il supporto di Regione Puglia, Fondazione Apulia Film Commission e Puglia Promozione.

La prima stagione è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Rai 1, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone una alla settimana, nel prime time del lunedì.

La sceneggiatura, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore editi da Edizioni E/O, è scritta da Sofia Assirelli e Donatella Diamanti. La regia è di Giuseppe Bonito. Le riprese si sono svolte interamente in Puglia.

Gerri Come la neve al sud, la trama

Durante Come la neve al sud, il protagonista Gerri è chiamato ad indagare su un nuovo, complesso caso. Gerri e Lea, gli unici rimasti in servizio in Questura durante la notte di Natale, ricevono una segnalazione da parte di alcuni cittadini, preoccupati dopo aver udito dei colpi di pistola provenienti da un deposito abbandonato.

I personaggi principali si recano nel luogo, dove fanno una scoperta decisamente inquietante. Apprendono, infatti, che gli spari uditi sono partiti dall’arma di una collega poliziotta, sparita nel nulla.

Spoiler finale

In seguito, durante l’episodio Come la neve al sud, Gerri e Lea iniziano ad indagare e si imbattono nella Villa del Possibile, una struttura che accoglie donne in difficoltà e che nasconde loschi traffici.

Marinetti, a sua volta, prosegue le proprie indagini sul passato di Gerri. In tale lavoro trova la complicità della vicequestore Giovanna Acquarica. Infine, Esposito si avvicina sempre di più a Lea, che sembra a sua volta sempre più propensa a lasciarsi andare.

Gerri Come la neve al sud, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Gerri, la cui prima stagione procede con un nuovo appuntamento oggi, lunedì 12 maggio, dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.