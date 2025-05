Stasera in tv sabato 17 maggio 2025. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Italia 1, il film con Jude Law, Animali fantastici 3.

Stasera in tv sabato 17 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.00, il programma musicale Eurovision Song Contest 2025. Nell’ultima serata a Basilea, in Svizzera, entrano in gara i Paesi fondatori (tra cui l’Italia, Germania e Spagna) della rassegna internazionale ispirata al Festival di Sanremo. Quest’anno i nostri colori sono rappresentati da Lucio Corsi, che punta ad un risultato di prestigio con “Volevo essere un duro”.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Sapiens, un solo pianeta. Da dove viene la scrittura? Perché solo i Sapiens sono in grado di scrivere? Scrittura e lingua: due facce della stessa medaglia? Quali saranno le scritture del futuro? Questi sono solo alcuni degli interrogativi sui quali si concentra stasera Mario Tozzi nella seconda puntata della nuova edizione.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Il giardino dei ciliegi. Il regista Leonardo Lidi, alla terza tappa del Progetto Cechov, affronta l’ultima opera del grande autore russo. Scritto poco prima della Rivoluzione russa, “Il giardino dei ciliegi” presagisce i grandi cambiamenti sociali. Nel cast Giuliana Vigogna.

Programmi su La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Suspense

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Come tradizione, il talk del sabato sera di Massimo Gramellini si apre con la lavagna del professor Roberto Vecchioni. Ma c’è spazio anche per la satira di Saverio Raimondo e per raccontare l’attualità da prospettive diverse con Alessandra Sardoni.

Su Tv8, alle 21.15, il reality Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Per la quarta tappa dell’ottava edizione, Alessandro Borghese raggiunge le Isole Canarie, precisamente Fuerteventura, per trovare il miglior ristorante italiano. Bonus al miglior piatto a base di Queso Majorero.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. E’ in onda dal 2018 questo talk da sempre condotto da Luca Sommi che si avvale in studio della collaborazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio. Occhi puntati sull’agenda politica ed economica del nostro Paese e sui riflessi internazionali.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Continuano le storie della serie incentrata sui casi di persone affette da rare malattie. Nella puntata di oggi viene ripercorsa la storia di John, che non sa quanto tempo gli rimane da vivere, e quella di Justice che soffre di un raro disturbo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, Petra 2 – “Serpenti nel Paradiso”, con Paola Cortellesi. Petra e il vice ispettore Antonio Monte, con il quale ormai ha un rapporto solido, devono indagare sulla morte di un giovane e noto avvocato, dalla vita apparentemente perfetta. Ma durante le indagini…

I film di questa sera sabato 17 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2012, di Walter Hill, Jimmy Bobo – Bullet to the head, con Sylvester Stallone. Il sicario Jimmy Bobo e il detective Kwon uniscono le forze per eliminare un mercenario senza scrupoli. Durante le loro ricerche, s’imbattono anche in un politico corrotto e…

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Greg Berlanti, Tuo, Simon, con Nick Robinson, Katherine Langford. Simon è un giovane gay non dichiarato. Un giorno una mail, da lui scritta ad un ragazzo, finisce nelle mani sbagliate: per questo Simon si troverà ad affrontare una situazione complicata.

Su Rete 4, alle 21.25, il film drammatico del 1994, di Frank Darabont, Le ali della libertà, con Tim Robbins, Morgan Freeman. Stati Uniti, 1947. L’impiegato di banca Andy Dufresne (Tim Robbins) viene condannato al carcere a vita per l’omicidio della moglie e del suo amante. In prigione l’uomo subisce ogni tipo di soprusi e violenze, ma la solida amicizia con l’ergastolano Red (Morgan Freeman) lo aiuta a sopravvivere.

Canale 5 – Italia 1 – Iris

Su Canale 5, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Riccardo Milani, Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone. Il cinico Gianni (Pierfrancesco Favino), che gestisce un’importante azienda di scarpe, è disposto a tutto pur di conquistare la donna di turno, anche a fingersi costretto su una sedia a rotelle. La sua vita cambia quando conosce Chiara (Miriam Leone), donna solare che un incidente ha reso paraplegica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2022, di David Yates, Animali fantastici 3 – I segreti di Silente, con Eddie Redmayne, Jude Law. Albus Silente (Jude Law) cerca di fermare il mago oscuro Gellert Grindelwald, che vuole prendere il controllo del mondo magico. La missione viene affidata a Newt Scamander (Eddie Redmayne), che guida un’intrepida squadra di maghi e streghe. C’è anche un coraggioso pasticciere babbano.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Kevin Macdonald, State of play, con Russell Crowe, Ben Affleck. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Stasera in tv sabato 17 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Paolo Costella, Una terapia di gruppo, con Claudio Bisio, Claudio Santamaria. Un gruppo di pazienti affetti da disturbi ossessivi compulsivi, tra cui Federico, riceve per errore l’appuntamento alla stessa ora. Daranno vita ad un’esilarante terapia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Spike Lee, Blackkklansman, con John David Washington, Alec Baldwin. Ron Stallworth è il primo detective nero di Colorado Springs. Il suo arrivo, però, è accolto con scetticismo. Imperterrito, decide di farsi un nome: si farà valere in un’indagine sul Ku Klux Klan.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2020, di Michael Hazanavicius, Il principe dimenticato, con Omar Sy. La vita di Djibi ruota intorno alla figlia Sofia: ogni sera le racconta una fiaba dove lui è il Principe Azzurro. Ma quando Sofia entra nell’adolescenza tutto sembra cambiare.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film horror del 1998, di Stephen Norrington, Blade, con Wesley Snipes. New York: Frost, capo di una banda di vampiri, vuole dominare la metropoli. Ma dovrà fare i conti con Blade, nato da una madre vampirizzata e implacabile cacciatore dei seguaci di Dracula.