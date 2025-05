Sabato 17 maggio, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Linea Verde Tradizioni, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Le trasmissioni continuano a raccontare alcune delle bellezze naturalistiche e culturali del nostro paese.

Dove si reca Adriana Volpe

Il primo dei tre programmi delle Linee di sabat0 17 maggio è Linea Verde Tradizioni. La trasmissione, che con quella odierna giunge alla terza puntata, è guidata da Adriana Volpe.

La padrona di casa, questa settimana, propone un focus su alcune località della Campania. In primis è a Baiano, piccolo borgo di poco più di 4 mila abitanti posto in provincia di Avellino. Una volta qui effettua una passeggiata nel Bosco di Arciano, polmone verde della provincia. Poi è approfondita la tradizionale Festa del Maio, che prende il nome dal grande albero che viene portato in processione e che è dedicata a Santo Stefano, Patrono del paese.

Altra paese protagonista di Linea Verde Tradizioni del 17 maggio è Cimitile. La località, situata nell’area metropolitana di Napoli, è contraddistinta soprattutto dalla presenza delle Basiliche Paleocristiane.

Linea Verde Italia 17 maggio, protagonista Torino

In seguito, sabato 17 maggio, Federico Quaranta conduce Linea Verde Discovery. Il format, al via alle 12:00, è in Piemonte, in un percorso nei paesi storici e medievali della regione, fra cui Candelo, in provincia di Biella. Tale località è nota soprattutto per la presenza dell’omonimo ricetto, struttura fortificata utilizzata nel Medioevo per proteggere i beni della popolazione.

Infine, il 17 maggio è visibile Linea Verde Italia. Il format, al via alle 12:30, è guidato da Monica Caradonna ed Elisa Isoardi. Le due, questa settimana, sono a Torino, dove realizzano un viaggio tra eleganti architetture, piazze signorili, innovazione tecnologica ed eccellenze del territorio. Si parte dalla Basilica di Superga, posta sulla collina torinese. Le conduttrici ammirano anche le bellezze della Reggia di Venaria, Patrimonio dell’Unesco. Al proprio interno opera il Centro di Conservazione e Restauro, uno dei principali poli in Italia.

Linea Verde Italia 17 maggio, il Parco Valentino

Isoardi e Caradonna, a Linea Verde Italia del 17 maggio, analizzano il tanto verde presente nella città. Per farlo, si recano nel cuore del Parco Valentino, che si estende su una superficie di oltre 42 ettari e che da poco è stato oggetto di un importante lavoro di riqualificazione.

In seguito, le padrone di casa visitano eccellenze internazionali per la produzione di sistemi impiegati nelle principali missioni spaziali. Infine, mediante una passeggiata, si scopre in che modo vengono raccolti ed analizzati, con l’intelligenza artificiale, i dati utili alla realizzazione di nuovi servizi che migliorano la vita urbana.