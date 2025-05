Giovedì 15 maggio si è svolta la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Nella serata, proposta dalle ore 21:00 su Rai 2, si sono esibiti sedici artisti: dieci si sono qualificati alla finale, mentre i restanti sono stati eliminati.

Eurovision Song Contest 2025 seconda semifinale, chi è passato e chi è stato eliminato

Nella seconda semifinale sono saliti sul palco i sedici artisti in gara, che si sono alternati con i cantanti di Regno Unito, Francia e Germania, già automaticamente qualificati alla finale.

Dopo tutte le esibizioni, le conduttrici Hazel Brugger e Sandra Studer hanno aperto il televoto. Il pubblico a casa ha premiato i seguenti sfidanti, che hanno ottenuto la qualificazione alla finale:

Tautumeitas con Bur man laimi: Lettonia;

con Bur man laimi: Parg con Survivor: Armenia;

con Survivor: JJ con Wasted Love: Austria;

con Wasted Love: Klavdia con Asteromata: Grecia;

con Asteromata: Katarsis con Tavo akys: Lituania;

con Tavo akys: Miriana Conte con Serving: Malta;

con Serving: Sissal con Hallucination: Danimarca;

con Hallucination: Laura Thorn con La poupée monte le son: Lussemburgo;

con La poupée monte le son: Yuval Raphael con New Day Will Rise: Israele;

con New Day Will Rise: Erika Vikman con Ich komme: Finlandia.

Questi, invece, sono i concorrenti eliminati:

Go-Jo con Milkshake Man: Australia;

con Milkshake Man: Nina Zizic con Dobrodosli: Montenegro;

con Dobrodosli: Emmy con Laika Party: Irlanda;

con Laika Party: Miriam Shengalia con Freedom: Georgia;

con Freedom: Adonxs con Kiss Kiss Goodbye: Repubblica Ceca;

con Kiss Kiss Goodbye: Princ con Mila: Serbia.

Nella diretta omaggio a Toto Cutugno

Oltre alla gara vera e propria, nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest c’è stato ampio spazio per lo spettacolo. Le due padrone di casa, infatti, hanno accolto sul grande palco dell’arena St. Jakobshalle quattro cantanti che avrebbero dovuto gareggiare nell’edizione 2020, poi cancellata a causa dello scoppio della pandemia da Covid-19.

Per questo motivo si sono esibiti lo svizzero Gjon’s Tears con Repondez-moi, i lituani The Roop con On Fire, la cantante azera Efendi con Cleopatra e la maltese Destiny con All of My Love. In chiusura di puntata, poi, Sandra Studer ha deciso di omaggiare Toto Cotugno cantando Insieme: 1992, brano con il quale il cantautore italiano ha trionfato nella kermesse nel 1990.

Eurovision Song Contest 2025 seconda semifinale, gli ascolti

Continuano ad essere buoni gli ascolti italiani dell’Eurovision Song Contest 2025. La seconda semifinale, narrata da Gabriele Corsi e Big Mama, ha intrattenuto 1,6 milioni di telespettatori, per una share dell’8,8%. Si tratta di un dato più basso rispetto a quello dello scorso anno, quando l’evento ha convinto 2,8 milioni di spettatori con una share del 13,2%. In tale occasione, però, nella semifinale si era esibita (fuori gara) Angelina Mango con La noia.