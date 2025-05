Stasera in tv giovedì 22 maggio 2025. Su Rai3, il talk show di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 22 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Don Matteo 13, con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Flavio Insinna. Titolo dell’episodio di stasera: “Il giorno perfetto”. A Spoleto sono in corso i preparativi per i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo (Terence Hill). Per l’occasione torna anche Anceschi (Flavio Insinna), che nel frattempo è diventato colonnello, insieme con la figlia Valentina. Ma il clima di festa è rovinato da un ritrovamento di un cadavere.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Anche in questa terza edizione Piero Chiambretti ha voluto nel cast fisso del suo show Alba Parietti, Asia Argento e Rosita Celentano. A loro si sono aggiunte Anna Lou Castoldi e Francesca Pascale, reduce dalla co-conduzione della penultima puntata di “GialappaShow” accanto al Mago Forest.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Osn Trevino Hadelich. Il debutto del violinista Augustin Hadelich con l’Orchestra Rai lo scorso marzo all’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino. Dirige Robert Trevino. In programma il Concerto per violino e orchestra, Op 35 di Ciajkovskij e la Sinfonia n. 2 Op. 63 di Elgar.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Da quando si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca il Presidente americano Donald Trump è sempre stato al centro del dibattito nei talk show di Paolo Del Debbio. Se ne parlerà probabilmente anche questa sera, prima nella nuova puntata di “4 di sera” e poi in “Dritto e rovescio”.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Ha lasciato la fascia preserale di Canale 5 lo scorso 10 maggio, ma il popolare quiz creato e condotto da Paolo Bonolis torna in prima serata con una lunga puntata da non perdere per sorridere e appassionarsi alle sorti dei concorrenti. Accanto a Bonolis come sempre c’è Luca Laurenti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Conduttore dall’esordio e co-ideatore, Corrado Formigli ha portato al successo il suo talk attraverso confronti politici, reportage internazionali (come quello sulla guerra fra Israele e Hamas) e inchieste. Stasera, una nuova puntata.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Seconda puntata della 10° edizione per il programma di Antonino Cannavacciuolo che si propone di risollevare ristoratori e locali in crisi. Questa volta lo chef stellato si trova a Tursi (MT) presso il ristorante pizzeria “Il Limoncello”.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Per il divertente show condotto da Katia Follesa siamo arrivati alla quarta puntata. In studio continuano ad affrontarsi due squadre formate ogni sera a rotazione da quattro comici in una sfida d’improvvisazione all’ultima battuta.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Il sequestro Soffiantini, con Michele Placido. Il 17 giugno 1997, l’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini viene rapito da un gruppo di banditi sardi. Si renderà conto che l’unica via di salvezza sarà approfondire il rapporto con il suo carnefice, Marco.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il mio amico bisturi. Al via la nuova stagione del reality che racconta le storie di persone comuni che, volendo correggere o modificare il proprio aspetto fisico, ricorrono alla chirurgia plastica. A volte questo disagio è legato ad un disturbo psicologico profondo.

I film di questa sera giovedì 22 maggio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Uccidendo un boss dentro l’Hotel Continental, una sorta di area protetta per tutti i criminali di New York, JohnWick (Keanu Reeves) ha infranto una delle regole fondamentali del Sindacato. Si ritrova così sulla testa una taglia di 14 milioni di dollari: non si contano i sicari pronti ad ucciderlo.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2017, di Tim Smit, Kill Switch, con Dan Stevens. Il pilota Will Porter viene reclutato per un esperimento che mira ad ottenere energia illimitata da universi paralleli e rifornire tutte le città del mondo. Ma la missione fallisce e l’uomo fa di tutto per salvare sé stesso.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2002, di Randall Wallace, We Were Soldiers, con Mel Gibson, Madeleine Stowe. Vietnam, 1965. Il colonnello Harold Moore guida i suoi uomini in una cruenta battaglia contro i vietcong nella valle di La Drang. Ma le perdite saranno terribili.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2018, di Christian Rivers, Macchine mortali, con Hera Hilmar. La Terra è percorsa da metropoli in movimento che depredano le piccole città. Su una di queste c’è Tom che, suo malgrado, viene scaraventato nel mondo esterno insieme alla giovane Hester.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1993, di Renny Harlin, Cliffhanger – L’ultima sfida, con Sylvester Stallone. Dopo un tragico incidente, Gabe Walker lascia il suo lavoro di guida alpina, le montagne e la donna che ama. Ma, quando ci sarà bisogno di lui, non si tirerà indietro.

Stasera in tv giovedì 22 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Davide Minnella, La cena perfetta, con Salvatore Esposito, Greta Scarano, Gianfranco Gallo. Carmine gestisce un ristorante per riciclare il denaro sporco della Camorra. Quando assume la chef Consuelo, la passione di entrambi per la cucina darà loro un’opportunità di riscatto.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2009, di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria, con Brad Pitt. Nell’Europa soggiogata dai nazisti, un commando di soldati alleati di origine ebrea uccide e scotenna qualsiasi militare tedesco gli capiti a tiro: sono i “Bastardi”.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Rupert Sanders, Biancaneve e il Cacciatore, con Chris Hemsworth. Il Cacciatore si rifiuta di obbedire alla malvagia Regina e non uccide Biancaneve. Poi decide di rimanerle a fianco e di diventare il suo mentore, insegnandole a combattere.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2017, di Jordan Vogt-Roberts, Kong: Skull Island, con Tom Hiddleston. Il capitano James Conrad guida un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori su un’isola sperduta del Pacifico. La spedizione non sa che si tratta del regno del potente Kong.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Gary Dauberman, Salem’s Lot, con Lewis Pullman. Lo scrittore Mears torna nella sua città natale sperando di riprendere a scrivere, ma scopre che è dominata dai vampiri. Per liberarla entra a far parte di una banda che sta tentando di sconfiggerli.