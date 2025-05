Giovedì 22 maggio, su Netflix, esordisce She the People. La serie tv appartiene al genere commedia e, oltre che nel nostro paese, è visibile in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

She the People, regista e dove è girata

La società che ha curato la realizzazione della serie è la Tyler Perry Studios. Proprio Tyler Perry è grande protagonista del progetto, essendo sia lo sceneggiatore che il regista. Inoltre, è anche l’ideatore della produzione seriale, in compagnia di Niya Palmer.

Appartenente al genere commedia, la serie porta la firma dei produttori esecutivi Keisha Lance Bottoms, Terri J. Vaughn e Niya Palmer. La prima stagione è composta da sedici episodi. I primi otto sono rilasciati, come già detto, a partire dal 22 maggio. I restanti, invece, sono mandati in onda dal prossimo 15 agosto. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti.

She the People, la trama

Al centro di She the People c’è Antoinette Durkenson. La protagonista, interpretata da Terri T. Vaughn, è una avvocata di grande successo, che decide, seppur con un po’ di scetticismo, di candidarsi in politica.

Contro ogni previsione (comprese, probabilmente, anche le sue), Durkenson riceve un grande appoggio popolare e diventa la prima Vicegovernatrice afroamericana dello Stato del Mississippi. Tale elezione, come facilmente immaginabile, stravolge la sua vita ed attira su di lei le attenzioni dei media.

Essi, inoltre, iniziano ad interessarsi anche alla sua famiglia, composta dall’anziana mamma, dal marito e da due figli. Tutti loro, però, faticano ad abituarsi all’idea di essere finiti, da un giorno all’altro, sotto i riflettori. Inoltre, il coniuge lamenta le troppe ore di lavoro della protagonista, che la convincono a stare a lungo lontana da casa.

Spoiler finale

Le difficoltà di Antoinette Durkenson, in She the People, non finiscono qui. Il personaggio principale approccia al nuovo ruolo istituzionale con le migliori intenzioni, determinata a presentare alcune riforme importanti. L’entusiasmo iniziale, tuttavia, è destinato a durare poco. La Vicegovernatrice, infatti, si trova costretta ad operare all’interno di un mondo fatto di segreti e compromessi, che non accetta l’idea che una donna possa ricoprire un ruolo di potere. A peggiorare la situazione vi è l’atteggiamento sessista del governatore.

She the People, il cast

Di seguito il cast degli attori che compongono il cast di She the People, serie tv i cui primi otto appuntamenti sono in onda su Netflix a partire da giovedì 22 maggio.