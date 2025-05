Si intitola Sirens la nuova mini-serie di Netlix. La piattaforma di intrattenimento streaming ha rilasciato la produzione seriale giovedì 22 maggio.

Sirens, regista e dove è girata

Le società che firmano la realizzazione di Sirens sono le LuckyChap Entertainment e Quiet Coyote.

Originaria degli Stati Uniti, i produttori esecutivi che hanno lavorato al progetto sono Tom Ackerley, Dani Gorin, Nicole Kassell, Molly Smith Metzler e Margot Robbie. La trama prende spunto dal romanzo intitolato Elemeno Pea, scritto dalla già citata Molly Smith Metzler. Quest’ultima firma anche la sceneggiatura, in compagnia di Bekah Brunstetter e Colin McKenna. Il regista è Nicole Kessel.

Le riprese si sono svolte a New York. La mini-serie è composta da cinque episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno.

Sirens, la trama

Al centro della trama di Sirens c’è Devon DeWitt, che ha il volto dell’attrice Meghann Fahy (The Perfect Couple e The White Lotus). Quest’ultima è una donna per carattere allegra e spensierata, che decide di raggiungere l’isola nella quale vive la sorella minore Simone (interpretata da Milly Alcock, già vista in House of the Dragon). Il rapporto fra le due è buono: Devon vuole molto bene alla sorella, verso la quale ha un atteggiamento di protezione.

Non appena raggiunge l’atollo, però, la protagonista si rende conto che Simone sta attraversando un periodo di vita decisamente molto particolare.

Spoiler finale

Nel corso di Sirens, infatti, Davon si convince del fatto che la sorella abbia un rapporto morboso con Michaela Kell (Julianne Moore), per la quale lavora come assistente personale. Simone, in particolare, ha sviluppato una sorta di ossessione per la donna, che sembra ricambiare nonostante sia sposata con il miliardario Peter Kell (che ha il volto di Kevin Bacon).

Davon, temendo per la sorella, decide di intervenire e prova ad allontanarla da Michaela. Quest’ultima, tuttavia, non sembra disposta ad accettarlo. Ben presto, le due donne iniziano una sorta di guerra, senza esclusione di colpi.

Sirens, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della mini-serie Sirens, visibile in esclusiva in streaming su Netflix, che l’ha rilasciata in Italia e in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo a partire dalla giornata di giovedì 22 maggio.