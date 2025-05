Stasera in tv sabato 24 maggio 2025. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film Pelé, con Kevin de Paula.

Stasera in tv sabato 24 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il programma musicale Con il cuore. Dal Piazzale antistante la Basilica Superiore di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti presenta la serata musicale di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta chi soffre e chi si trova in difficoltà. Per donare basta inviare fino al 22 giugno un sms o chiamare da fisso 45515.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Sapiens, un solo pianeta. L’invenzione della scrittura, Lisbona rinata da un terremoto del pensiero, il catastrofico e prepotente rapporto con gli altri animali non umani, la possibile catastrofe dei vulcani campani e la crisi climatica sono alcuni dei temi proposti da Mario Tozzi nel corso di questa ottava edizione.

Su Rai5, alle 21.15, La via della guerra. Attraverso le biografie di personaggi fra loro affini ma arruolati su fronti opposti, il documentario indaga sulle ragioni e i sentimenti che portarono al conflitto tra Regno d’Italia e Impero austro-ungarico nella Prima Guerra Mondiale.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Andrea Bocelli 30. Rivediamo il grande evento con cui Andrea Bocelli, la scorsa estate, ha celebrato i suoi 30 anni di carriera. A Lajatico (Pisa), per festeggiare il grande tenore toscano, sono arrivate superstar italiane e internazionali come Ed Sheeran, Russell Crowe, José Carreras, Tiziano Ferro, Laura Pausini ed Elisa.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Tra gli ospiti fissi del sabato sera di Massimo Gramellini ci sono anche Laura Bonasera e Jacopo Veneziani. La giornalista gira l’Italia per raccontare storie quotidiane di vita, il critico d’arte propone luoghi nascosti e misteriosi del nostro Paese.

Su Tv8, alle 22.15, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Siena per trovare il ristorante top di selvaggina. In cucina: La Taverna del Capitano, Particolare di Siena, Trattoria Pizzeria La Colonna, Osteria Le Stelline. Il premio special al locale con la migliore selvaggina.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Chissà se gli accesi momenti di discussione, come quelli di alcune settimane fa tra Marco Travaglio e Carlo Calenda, si rivedranno nel talk di approfondimento di Luca Sommi, che si avvale anche della collaborazione di Andrea Scanzi.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Bodi Bizarre. Continuano le storie di persone affette da rare patologie, che spesso lasciano senza parole persino i medici. Oggi seguiamo il caso di Amit: dopo 22 interventi chirurgici e aver perso l’occhio destro, il giovane ancora non si perde d’animo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra 2 “Carnevale diabolico” con Paola Cortellesi. Durante il Carnevale, un allevatore di molluschi viene ucciso e la polizia scopre che spacciava droga. Quando viene trovato senza vita anche il socio, si pensa a un suicidio, ma Petra ne dubita e prosegue le indagini.

I film di questa sera sabato 24 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2004, di Tony Scott, Man on fire – Il fuoco della vendetta, con Denzel Washington. Un ex agente della Cia, ingaggiato per proteggere la figlia di una coppia di ricchi messicani, non può evitare che venga rapita. La sua vendetta sarà implacabile.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2021, di Sergio Rubini, I fratelli De Filippo, con Mario Autore. La storia e gli inizi della carriera di tre leggende del teatro italiano: Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Avviati al teatro dal padre naturale, il grande attore Eduardo Scarpetta, rivelano un talento straordinario.

Su Rete 4, alle 21.25, il film biografico del 2016, di Michael e Jeff Zimbalist, Pelé, con Kevin de Paula, Seu Jorge. L’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada raggiunse la gloria. Appena diciasettenne, Pelé (Kevin de Paula) trascinò la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale nel 1958. Diventò in seguito il più grande calciatore di tutti i tempi.

Stasera in tv sabato 24 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2021, di Paolo Costella, Per tutta la vita, con Ambra Angiolini, Fabio Volo. A 4 coppie viene annullato il matrimonio perché celebrato da un truffatore. Hanno l’opportunità di risposarsi partecipando ad un rito comune, ma anche di fare un bilancio della loro vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film musical del 2024, di Jacques Audiard, Emilia Pérez, con Karla Sofia Gascòn, Zoe Saldana. Rita, avvocata di successo, riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un boss del cartello messicano a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre, diventando la donna che ha sempre sognato di essere.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2015, di Tobi Baumann, Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi, con Milo Parker. Il piccolo Tom stringe amicizia con un fantasma, fuggito dal castello dove abitava a causa di uno spirito malvagio. Per aiutarlo, il ragazzino chiede aiuto all’acchiappafantasmi Hetty.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film horror del 2000, di Guillermo Del Toro, Blade II, con Wesley Snipes, Kris Kristofferson. Blade, per metà uomo e per metà vampiro, è costretto ad allearsi con le altre creature delle tenebre per sconfiggere i Mietitori, una nuova razza di pericolosi mutanti.