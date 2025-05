Sabato 24 maggio, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Linea Verde Tradizioni, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Le trasmissioni, che proseguono il racconto delle bellezze naturali e culturali italiane, prendono il via rispettivamente alle 11:25, alle 12:00 ed alle 12:25.

Adriana Volpe in Puglia

Al timone di Linea Verde Tradizioni torna la conduttrice Adriana Volpe. Quest’ultima, come ogni settimana, si reca in una particolare zona del nostro paese. Una volta qui, effettua un viaggio alla scoperta dei piccoli comuni sotto i cinquemila abitanti per raccontarne i dialetti, la storia orale, le curiosità, le leggende, la musica, l’arte e i prodotti tipici.

Sabato 24 maggio, Volpe approfondisce la conoscenza di alcune realtà della Puglia. La padrona di casa, nella regione che è il tacco del nostro paese, ammira vari borghi ricchi di storia, come Serracapriola, in provincia di Foggia, posto a poca distanza dal Mar Adriatico.

Linea Verde Italia 24 maggio, Isoardi e Caradonna a Livorno

Sabato 24 maggio, al termine di Linea Verde Tradizioni, prende il via Linea Verde Discovery. Anche questa trasmissione, guidata da Federico Quaranta, è ambientata in Puglia. Un territorio ricco di prodotti, soprattutto di natura enogastronomica, che contribuiscono a rendere prestigioso il marchio Made in Italy.

La giornata con le Linee di sabato 24 maggio termina con Linea Verde Italia. Al timone del format tornano Elisa Isoardi e Monica Caradonna. La puntata, realizzata con il contributo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è ambientata interamente nel territorio comunale di Livorno.

Linea Verde Italia 24 maggio, la scogliera di Calafuria e l’Accademia Navale

Elisa Isoardi, durante l’appuntamento del 24 maggio di Linea Verde Italia, racconta il tesoro nascosto all’interno delle acque della scogliera di Calafuria. Un luogo ricco di fascino, coperto da una rigogliosa macchia mediterranea e percorso da numerosi sentieri.

In seguito, la conduttrice racconta tutti i segreti dell’Accademia Navale, per poi spostarsi presso il Cisternone e l’Acquedotto Leopoldino, costruito sul finire del ‘700 e che per un secolo ha provveduto all’approvvigionamento dell’acqua per la città.

Monica Caradonna, durante Linea Verde Italia di oggi, compie una gita che la porta fino al parco archeologico di Baratti e Populoni, per scoprire i suggestivi percorsi che offre e le esperienze immersive dell’archeologia sperimentale. Racconta, poi, un innovativo strumento per l’ancoraggio di barche e pontili. Caradonna dialoga anche con una compagnia teatrale locale, per poi degustare una serie di prodotti tipici. Infine, in chiusura di puntata, le presentatrici si rincontrano sulla Terrazza Mascagni.