Sabato 24 e domenica 25 maggio, Canale 5 manda in onda le ultime due puntate di Verissimo. La trasmissione, in entrambe le giornate, prende il via alle 16:30 ed è guidata da Silvia Toffanin.

Verissimo 24 25 maggio, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 24 maggio è dato spazio ad un’icona della musica italiana. Stiamo parlando di Ornella Vanoni, che ha da poco pubblicato il libro dal titolo Vincente o perdente, nel quale raccolto i pensieri e i ricordi più intimi della sua vita.

Sempre per la musica c’è Sal Da Vinci, che dopo il successo dello scorso anno con la hit Rossetto e caffè ha rilasciato, qualche giorno fa, il brano L’Amore e Tu.

Prima intervista di coppia, invece, per i colleghi ballerini Mattia Zenzola, vincitore dell’edizione 2023 di Amici di Maria De Filippi, e Benedetta Vari, conosciuta proprio all’interno del talent.

L’omaggio a Toto Cotugno

Nel corso di Verissimo di sabato 24 maggio è accolta, in studio, Teresa Langella, accompagnata dalla mamma Annunziata. Nella scaletta dello show c’è anche un omaggio al grande Toto Cotugno. Per ricordare il cantautore, Silvia Toffanin ha un lungo faccia a faccia con il figlio Niko, che ha raccontato in un libro autobiografico l’intenso e complesso rapporto con il padre. Infine, durante Verissimo c’è Orietta Berti, che presenta in anteprima il suo nuovo brano estivo.

Verissimo 24 25 maggio, la domenica speciale dedicato ad Amici

Verissimo di domenica 24 maggio è interamente dedicato ad Amici, talent show giunto al termine, con la finale in onda in diretta su Canale 5, la scorsa settimana. Silvia Toffanin dialoga, in primis, con il vincitore, ovvero il ballerino Daniele, che per tutta la durata dell’esperienza è stato seguito dalla professoressa Alessandra Celentano.

Spazio, poi, a TrigNO, secondo classificato e vincitore della categoria canto. Con lui ci sono gli altri tre giovani allievi che sono arrivati a contendersi la vittoria finale. Stiamo parlando di Francesco, che ha ottenuto prestigiose offerte di lavoro, Alessia, nuova danzatrice professionista dello show, ed Antonia, che ha ricevuto il Premio della Critica.

Tutti loro, con la conduttrice, parlano per la prima volta in tv del ritorno alla normalità. Inoltre, confessano sogni ed aspettative per il futuro. A commentare la loro evoluzione e crescita vi sono alcuni tra i professori che li hanno accompagnati sin da settembre. Stiamo parlando, per il ballo, di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, mentre per il canto ci sono Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Infine, torna Cristiano Malgioglio, uno dei giudici del Serale.