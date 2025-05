Stasera in tv giovedì 29 maggio 2025. Su Rai3, il talk show scritto, creato e condotto da Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 29 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 2° puntata della fiction Don Matteo 13, con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Flavio Insinna. Titolo dell’episodio di stasera: “Amore e rabbia”. Nell’omicidio di un avvocato è coinvolto un adolescente, Federico, che Don Matteo (Terence Hill) incrocia mentre fugge dalla casa della vittima. Il sacerdote si offre di aiutare il ragazzo, scorbutico e pieno di rabbia. Intanto Valentina sembra d’accordo con Nardi.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. E’ cominciata con una settimana di ritardo la terza edizione dell’ennesimo show al femminile scritto, creato e condotto da Piero Chiambretti. Il rinvio è stato deciso all’ultimo momento nel pomeriggio di giovedì 8 maggio, subito dopo la fumata bianca che ha annunciato l’elezione di Leone XIV.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Rusalka. La fiaba lirica in tre atti di Dvoràk messa in scena dal regista Dmitri Tchrniakov lo scorso novembre al Teatro San Carlo di Napoli. Dirige Dan Ettinger. Nel cast: Asmik Grigorian, che incarna Rusalka, Adam Smith, che dà voce e volto al Principe.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Cine34

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con il programma Dritto e rovescio. Secondo i sondaggi divulgati da Enrico Mentana nel suo telegiornale oltre il 30% degli elettori, se si votasse in queste settimane, sceglierebbe Fratelli d’Italia, il partito della premier Giorgia Meloni. Di lei e delle mosse del suo governo si parla anche stasera nel talk del giovedì di Paolo Del Debbio.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Dalla fascia preserale a quella di massimo ascolto il passo è breve. Lo dimostra Paolo Bonolis, che propone in prima serata, ancora per qualche settimana, le ultime puntate inedite dell’edizione 2025, interrotta in aprile per dare spazio alle repliche. Ogni giovedì ne vanno in onda due.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Fra i programmi di approfondimento politico quello dell’ideatore e conduttore Corrado Formigli, sempre schierato contro il governo, è uno dei più seguiti. Il giornalista campano è in onda anche al lunedì con “100 Minuti”.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Money Road. In contemporanea su Tv8 e Sky Uno, parte lo strategy game condotto da Fabio Caressa. Nella giungla malese, 12 persone comuni affrontano un viaggio ostico e riceveranno proposte per facilitare la sopravvivenza, ma accettarle vuol dire…

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Prosegue la 2° edizione dello show condotto da Katia Follesa che aveva già avuto successo all’esordio con la sfida d’improvvisazione fra due squadre di comici. Novità di quest’anno sono i valletti Old Boys che affiancano Katia.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il mio amico bisturi. Grazie all’aiuto di Damiano Tambasco, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, i pazienti sperano di poter risolvere i problemi che li affliggono. Oggi il chirurgo si occupa, tra l’altro, di un intervento per eliminare alcune cicatrici.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Il capo dei capi, con Claudio Gioé, Daniele Liotti. Sicilia. Schirò, Riina, Provenzano e Bagarella, giovani e poveri, formano una banda al soldo di un boss mafioso. Ma quando da furti ed intimidazioni si passa agli omicidi, Schirò cambia strada e diventa poliziotto.

I film di questa sera giovedì 29 maggio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film d’azione del 2023, di Chad Stahelski, John Wick 4, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne. Il sicario John Wick (Keanu Reeves) cerca il modo per sconfiggere definitivamente la Gran Tavola e lasciare il crimine alle spalle. Ma prima di guadagnare la libertà deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

Su Rai4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2022, di Kristina Buozyte e Bruno Samper, Vesper, con Raffiella Chapman. La tredicenne Vesper lotta per difendere sé stessa e il padre paralizzato. Una donna misteriosa l’aiuterà ad usare l’ingegno, i suoi punti di forza e le sue capacità di bio-hacker per costruirsi un futuro.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2015, di John Wells, Il sapore del successo, con Bradley Cooper. Adam è uno chef che si è rovinato la carriera e ha perso il suo prestigioso locale a Parigi. Determinato a ritornare ai vertici, decide di aprire a Londra il più grande ristorante del mondo.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film di fantascienza del 2004, di Roland Emmerich, The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo, con Dennis Quaid. Jack Hall scopre che sul pianeta sta per abbattersi una nuova era glaciale. Solo pochi riescono a rimanere in vita: tra i superstiti c’è anche Sam, il figlio di Jack.

Stasera in tv giovedì 29 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film di guerra del 2008, di Kathryn Bigelow, The Hurt Locker, con Jeremy Renner, Anthony Mackie. Iraq. Una squadra di artificieri dell’esercito americano compie ogni giorno missioni pericolosissime. Li guida il sergente James, un uomo che non conosce la paura.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2017, di Clovis Cornillac, Belle & Sebastien – Amici per sempre, con Félix Bossuet. Pierre e Angelina vorrebbero trasferirsi in Canada, ma Sebastien non vuole. La situazione si complica quando uno sconosciuto si presenta sostenendo di essere il proprietario di Belle e…

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2024, di George Miller, Furiosa: A Mad Max Saga, con Anya Taylor-Joy. Furiosa viene rapita da Dementus, tiranno a capo di un’orda di motociclisti. Quando si scontrano con l’esercito di Immortan Joe, Furiosa sfrutta la guerra per ritrovare la strada di casa.