La musica sarà ancora una volta grande protagonista dell’estate di Rai 1. La rete ammiraglia della TV di Stato, infatti, manderà in onda l’edizione 2025 del TIM Summer Hits.

TIM Summer Hits 2025, confermata la location di Piazza del Popolo a Roma

Nel 2025, il TIM Summer Hits giunge alla quarta edizione. Essa, come avvenuto già lo scorso anno, è proposta, in prima serata, su Rai 1.

Lo show sarà composto da quattro prime serate, proposte, oltre che sulla rete ammiraglia della TV di Stato, anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play. Inoltre, dovrebbe esserci anche una quinta puntata speciale, contenente il meglio degli appuntamenti precedenti.

La trasmissione non andrà in onda, in televisione, in diretta. Le registrazioni sono previste il 7, l’8, il 9 ed il 10 giugno. Tutti i concerti sono girati presso la centralissima Piazza del Popolo di Roma.

Al timone Carlo Conti ed Andrea Delogu

Nessun cambiamento in vista, al TIM Summer Hits 2025, neanche per ciò che concerne i conduttori. Per il secondo anno di fila, i padroni di casa dello show musicale sono Andrea Delogu e Carlo Conti.

Delogu, in onda da mesi con La Porta Magica, ha presentato tutte le edizioni del format, che ha debuttato su Rai 2 nel 2022. Conti, conduttore e Direttore artistico del Festival di Sanremo, è invece alla seconda esperienza del programma, che ha guidato per la prima volta nel 2024.

Buoni, seppur con un andamento calante, gli ascolti delle quattro puntate dell’ultima edizione. Lo show, fra il 28 giugno e il 19 luglio, ha convinto una media di 2,3 milioni di telespettatori, per una share del 18,22%.

TIM Summer Hits 2025, le parole del sindaco Roberto Gualtieri

Al momento, non è ancora noto il cast degli artisti del TIM Summer Hits 2025. Lecito immaginare, comunque, che possano salire sul palco di Piazza del Popolo molti dei cantanti che hanno gareggiato fra i Big nell’ultimo Festival di Sanremo.

Il ritorno del TIM Summer Hits a Roma è stato accolto con molto entusiasmo dal primo cittadino della capitale Roberto Gualtieri. Quest’ultimo ha parlato di “evento straordinario“, promettendo un’edizione “ancora più importante e ricca di ospiti“.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Riuscire a portare gratuitamente tantissimi artisti di alto livello in una cornice come Piazza del Popolo per quattro giorni è un grande risultato per le romane e i romani, ma anche per il turismo. Sarà una grande occasione per promuovere l’immagine della nostra città e per iniziare al meglio l’estate“.