Disney+, giovedì 29 maggio, ha rilasciato un nuovo titolo che promette di avere molto successo. Si intitola Adults, serie tv che, seppur appartenente al genere commedia, promette di far riflettere e commuove il pubblico.

Adults serie tv, regista e dove è girata

Le società che firmano la realizzazione della produzione seriale sono Cosmic Kid, Good at Bizness Inc. e FXP. Il debutto della serie tv Adults è stato preceduto da una grande attesa, soprattutto per le varie analogie che sembrano esserci con Friends, serie cult che ha appassionato centinaia di milioni di persone in tutto il mondo.

Coloro che hanno ideato il titolo sono Ben Kronengold e Rebecca Shaw. Essi hanno scritto anche la sceneggiatura, in compagnia di Sarah Naftalis, Curtis Cook, Allie Levitan e Sanaz Toossi (Ragazze Vincenti). La regia, invece, è di Jonathan Krisel, Anu Valia, Jason Woliner e Nick Kroll.

Girata nel Queens, quartiere di New York, la prima stagione è composta da otto episodi. Durante essi, è prevista la partecipazione di guest star del calibro di Julia Fox (Diamanti Grezzi).

Adults serie tv, la trama

I protagonisti di Adults sono Samir, Billie, Issa, Anton e Paul. I cinque, tutti ventenni pieni di speranze e sogni per il futuro, si conoscono sin da bambini e sono migliori amici. La loro vita cambia per sempre quando, forti del loro rapporto, decidono di trasferirsi ed iniziare, tutti insieme, una convivenza.

I personaggi principali, così, raggiungono tutti la casa di famiglia di Samir, nel quale quest’ultimo è nato e cresciuto ed alla quale è inevitabilmente molto legato.

Le difficoltà della vita da adulti

L’euforia iniziale, nel corso delle puntate di Adults, lascia ben presto il posto alle numerose difficoltà che comporta la condizione del vivere da soli. Il gruppo di amici, sempre insieme, si ritrovano a condividere i successi, le sconfitte e le ansie, prendendo consapevolezza di come è fatto veramente il mondo reale. Fra le problematiche che devono affrontare Samir, Billie, Issa, Anton e Paul ve ne sono alcune universali, come l’ingresso nel mondo del lavoro, ed altre tipicamente statunitensi, riguardanti il sistema sanitario.

Adults serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Adults, che Disney+ ha rilasciato, sia in Italia che negli altri paesi in cui il servizio è attivo, a partire da giovedì 29 maggio.

Malik Elassal: Samir;

Lucy Freyer: Billie;

Jack Innanen: Paul;

Amita Rao: Issa;

Owen Thiele: Anton;

Rachel Marsh: Carly.