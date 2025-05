Stasera in tv venerdì 30 maggio 2025. Su Rai2, il documentario Heysel 1985. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado.

Stasera in tv venerdì 30 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Sognando… Ballando con le stelle. Sta per diventare realtà il gande sogno di uno dei dieci concorrenti dello spin-off di “Ballando con le stelle” condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli. Stasera infatti va in scena la finalissima: chi vincerà entrerà nel cast dei maestri della prossima edizione, quella del ventennale, al via in autunno.

Su Rai2, alle 21.20, il documentario Heysel 1985. All’indomani del 40° anniversario il documentario ripercorre gli eventi del 29 maggio 1985, quando allo Stadio Heysel di Bruxelles una calca creata dai tifosi inglesi, poco prima del fischio d’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, provocò la morte di 39 persone, 32 delle quali italiane.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. “Il nostro scopo è quello di fare approfondimento e fare inchieste di qualità. Siamo l’anti-talk per eccellenza, cioè andiamo sul campo, lì dove sono saltate le regole, per illuminare mondi che non erano stati raccontati”: Salvo Sottile racconta così il suo programma, in onda fino al 20 giugno.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Sapiens – Un solo pianeta. Un altro appuntamento con il programma d’informazione scientifica condotto da Mario Tozzi. In ogni puntata, lo scienziato cerca risposte ad alcuni dei quesiti più affascinanti riguardanti l’uomo, la natura, lo spazio, la Terra e il nostro futuro.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto Grado. Gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di Garlasco, tra nuove rivelazioni e ritrovamenti, continuano a tenere banco nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi, che ne parla in studio con Alessandra Viero e il collaudato team di esperti e giornalisti, tra cui Carmelo Abbate e Umberto Brindani.

Su La7, alle21.15, l’attualità con Propaganda Live. Francesca Schianchi è tra gli ospiti fissi del talk condotto da Diego Bianchi in arte Zoro. La giornalista del quotidiano “La Stampa” affronta ogni settimana nello “spiegare” un tema che fa discutere gli italiani, ma dovrebbe anche farli riflettere.

Su Tv8, alle 21.30, il programma musicale Radio Italia Live. Tutto è pronto per l’atteso concerto di Radio Italia che si svolgerà in Piazza Duomo a Milano. Si esibiscono Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show I migliori Fratelli di Crozza. Anche questa sera va in onda una nuova puntata con il meglio dello show di Maurizio Crozza, da tempo fra i programmi più visti del venerdì sera. Una selezione tra vecchi e nuovi personaggi, ci sarà da ridere.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Malati di pulito. Nel primo dei casi della puntata di stasera, Claire aiuta Sue e Roger che vivono nella contea dell’Hertfordshire nel caos più completo. Nel secondo, Lynne, che si occupa della pulizia delle scuole, incontra gli scapoli Mark e Karl.

I film di questa sera venerdì 30 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2024, di Pou-Soi Cheang, Twilight of the Waaiors: Walled In, con Raymond Lam. Un giovane, in fuga dopo aver derubato un boss criminale, trova rifugio nella caotica Kowloon Walled City dove dovrà lottare per sopravvivere e far valere il suo onore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1961, di Robert Rossen, Lo spaccone, con Paul Newman, Piper Laurie. Eddie Felson, giovane giocatore di biliardo, sfida un campione, ma perde. Ossessionato dalla voglia di ottenere la rivincita, rischia di perdere l’amore di una ragazza.

Su Italia 1, alle 21.20, il film drammatico del 2015, di Ryan Coogler, Creed – Nato per combattere, con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan. Rocky Balboa (Sylvester Stallone) torna in palestra per allenare un giovane campione di pugilato, Adonis “Donnie” Creed (Michael B. Jordan), figlio del suo vecchio avversario e amico Apollo. Il ragazzo ha deciso di dedicarsi al pugilato nonostante il padre sia morto proprio sul ring.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film thriller del 2017, di Johnny Martin, Vendetta: una storia d’amore, con Nicolas Cage, Anna Hutchison. Mentre attraversa un parco con la figlia dodicenne, Teena viene aggredita e violentata da una banda di ragazzi. Risvegliatasi dal coma riesce ad identificare gli aggressori, ma poi…

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1990, di Clint Eastwood, La recluta, con Clint Eastwood, Charlie Sheen, Raul Julia. Dopo la morte del suo partner, il detective Nick Pulovski viene affiancato dalla recluta David Ackerman. Insieme devono sgominare la banda del criminale Strom, trafficante d’auto.

Stasera in tv venerdì 30 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Roberto Andò, Il bambino nascosto, con Giuseppe Pirozzi, Silvio Orlando. Gabriele vive in un quartiere popolare di Napoli e insegna pianoforte. Una mattina il piccolo Ciro, che abita nel suo palazzo, s’introduce di nascosto in casa sua e si nasconde.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita ad un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2024, di Ti West, Maxxxine, con Mia Goth. Maxine, star di film per adulti e aspirante attrice, trova finalmente la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questo rischia di rivelare il suo oscuro passato.