Cambia il titolo del programma, ma non il risultato nell’Audience. Dopo Chissà chi è e il Suzuki Music Party, anche Like a Star, nuovo format di prima serata condotto da Amadeus, è risultato un flop dal punto di vista degli ascolti.

Like a Star ascolti, i dati delle prime tre puntate

La prima edizione di Like a Star ha debuttato lo scorso 14 maggio. Tre le puntate andate in onda fino a questo momento e nessuna ha ottenuta buoni dati di ascolto.

Considerando solamente lo slot principale, il debutto ha convinto 473 mila telespettatori, per una share del 2,4%. La settimana seguente, Discovery ha tentato la mossa del simulcast, trasmettendo lo show, in contemporanea, in tutte le proprie reti. Considerando solo il dato di NOVE, il format ha ottenuto il 2,8% di share con 497 mila spettatori. Se si prendono in esame tutte le reti del gruppo, il dato è sotto il milione di spettatori, per il 5,3% di share.

Infine, la terza puntata, visibile mercoledì 28 maggio, si è fermata a 417 mila spettatori, col 2,4% di share.

Like a Star ascolti, le voci di una possibile chiusura anticipata

Gli ascolti di Like a Star, almeno per il momento, sono senz’altro deludenti. Per questo motivo, sono sempre più ricorrenti, soprattutto sui social, le voci di una possibile chiusura anticipata dello show. Si tratterebbe dell’ennesimo esperimento non andato in porto per Amadeus da quando è passato a Discovery.

Il gruppo, d’altronde, quando ha scelto di puntare sul conduttore desiderava, con ogni probabilità, costruire un format in grado di diventare punto di riferimento per la fascia dell’access prime time. Chissà chi è, a tal proposito, ha fallito, con NOVE superata ripetutamente anche da Real Time. Alla luce di ciò, il prossimo show potrebbe rappresentare una sorta di ultima spiaggia.

Stiamo parlando di The Cage Prendi e Scappa, nel quale Amadeus sarà affiancato da Giulia Salemi. Il game show esordirà domenica 8 giugno ed andrà in onda, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 20:30 circa.

Il futuro di Amadeus

Qualora anche The Cage Prendi e Scappa dovesse andare male negli ascolti, il bilancio finale della prima stagione tv su Discovery per Amadeus sarebbe disastroso, al punto che non mancano già delle voci (anch’esse assolutamente non confermate) su un possibile, nuovo cambio di rete.

Indiscrezioni giornalistiche, nelle scorse settimane, hanno paventato l’ipotesi di un passaggio di Amadeus a Mediaset. Una supposizione resa ancora più forte dalla partecipazione, in qualità di giudice, al Serale di Amici di Maria De Filippi. Non sarebbe un esordio assoluto sul Biscione, dove è approdato già nel 2006. In quell’anno ha guidato il quiz del preserale Formula Segreta, ma anche in quella occasione il cambio di rete non ha portato fortuna al conduttore. Il format, infatti, ha chiuso dopo tre settimane per bassi ascolti.