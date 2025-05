Sky ha reso noto di aver acquisito i diritti tv per trasmettere, in diretta e in esclusiva, le partite valevoli per le Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Inoltre, la piattaforma satellitare propone, ai propri abbonati, anche gli incontri delle Finals di Nations League.

Sky Qualificazioni Mondiali 2026, discorso a parte per le partite della Nazionale italiana

Sky ha chiuso l’accordo relativo alla messa in onda delle partite per le Qualificazioni ai Mondiali 2026 con la UEFA. Sulla base di quanto stabilito, la piattaforma satellitare trasmette i migliori incontri fra quelli previsti nel calendario della fase a gironi. Ciò vale a partire dalla terza giornata, in partenza il 6 giugno prossimo.

L’unica eccezione è rappresentata dalle sfide della Nazionale Italiana. Esse, infatti, sono visibili sulle reti di Sky Sport solamente in differita, in quanto la messa in onda in diretta e in esclusiva è ancora una esclusiva delle reti Rai.

Sky Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario

La fase a gironi delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, visibile su Sky, è composta da dieci giornate. La terza e la quarta si svolgono il 6-7 e il 9-10 giugno. Il 4-6 settembre e il 7- 9 settembre ci sono la quinta e la sesta giornata, seguite dalla settima ed ottava, in programma il 9-11 ottobre e il 12-14 ottobre. Infine, i gironi terminano il 13-15 novembre e il 16-18 novembre. A marzo, dal 26 al 31, si svolgono gli spareggi, articolati in semifinali e nella finale.

Fra marzo e giugno 2026, in attesa dell’inizio dei Mondiali di calcio, le reti Sky Sport trasmettono, in diretta, le amichevoli internazionali con protagoniste squadre straniere. Le sfide dell’Italia, invece, sono fruibili in differita. Una selezione di tali faccia a faccia sono mandate in onda anche in chiaro, sulle reti del digitale terrestre TV8 e Cielo.

Le Finals di Nations League

Infine, l’accordo fra Sky e la UEFA non si limita solo ai match per le Qualificazioni ai Mondiali 2026, ma si estende anche alle Finals di Nations League.

Tale competizione si svolge dal 4 all’8 giugno in Germania ed ha come protagoniste quattro compagini, che si affrontano in due semifinali. I match sono Germania-Portogallo e Francia-Spagna, che si sfidano rispettivamente il 4 e il 5 giugno, con fischio di inizio alle 21:00.

Le due sconfitte, l’8 giugno alle 15:00, si fronteggiano per ottenere il terzo posto. Le vincenti delle semifinali, invece, si affrontano, sempre l’8 giugno ma alle 21:00, per ottenere il titolo. L’ultima edizione, datata 2022-2023, era giunta al termine con la vittoria della Spagna.