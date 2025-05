Stasera in tv sabato 31 maggio 2025. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Canale 5, il programma musicale Andrea Bocelli 30, con Andrea Bocelli.

Stasera in tv sabato 31 maggio 2025, Rai

Su Rai3, alle 21.20, Sapiens, un solo pianeta. Un altro sabato sera con il programma dedicato ad un pubblico sempre più curioso e desideroso di capire fenomeni complessi, che qui vengono raccontati con un linguaggio semplice attraverso quell’approccio alla divulgazione scientifica che da sempre contraddistingue il lavoro di Mario Tozzi.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: I maneggi per maritare una figlia. Tullio Solenghi riporta in scena una delle commedie più famose e amate del genovese Gilberto Govi, scritta da Niccolò Bacigalupo. Solenghi veste i panni di Steva, Elisabetta Pozzi è Giggia.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Andrea Bocelli 30. Rivediamo la seconda e ultima serata dell’evento che ha celebrato i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Sul palco del Teatro del Silenzi, a Lajatico (PI), il tenore toscano duetta con Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, José Carreras. Ci sono anche due star di Hollywood: Will Smith e Russell Crowe.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole… Speciale. Per la finale di Champions League fra Paris St. Germain ed Inter, questa sera la puntata del talk di Massimo Gramellini sarà nella versione “corta” che di solito va in onda la domenica. Al suo posto, il 1° giugno, ci sarà quella lunga di quasi tre ore.

Su Tv8, alle 21.00, Calcio Uefa Champions League: Paris St. Germain-Inter. Alla Football Arena di Monaco di Baviera, il Paris Saint-Germain allenato da Louis Enrique affronta l’Inter di Simone Inzaghi per l’atto conclusivo della Champions League. In caso di vittoria, per i transalpini sarebbe il primo sigillo, per i nerazzurri il quarto.

Su Nove, alle 21.30, il docu-serie Il mostro di Udine. Tra il 1971 e il 1991 nei dintorni di Udine ci sono stati 11 omicidi ad opera di un serial killer mai identificato. Rivediamo in questa miniserie la ricostruzione dei fatti anche con le testimonianze dei figli e l’analisi dei reperti con tecniche moderne.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre “Patologia rara” con Logo. Tra i casi di oggi, la vita di Brandon cambia per sempre quando i chirurghi rimuovono un grosso pezzo del suo cranio. La rara malattia di Harper, invece, le fa produrre pelle 10 volte più velocemente.

I film di questa sera sabato 31 maggio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film sentimentale del 2021, di Peter Benson, La gemma della nostra vita, con Tom Everett Scott, Mia Maestro. Il gioielliere Benedict Stone (Tom Everett Scott) è in un momento critico della sua vita, sua moglie Emilia lo sta lasciando e lui è decisa a riconquistarla ma non sa da dove cominciare. L’arrivo improvviso di Gemma, la figlia del fratello che non sente da anni, crea molto scompiglio nelle sue abitudini.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2007, di Peter Webber, Hannibal Lecter – Le origini del male, con Gaspard Ulliel. Reso orfano dalla guerra e sconvolto dagli orrori a cui ha assistito, il giovane Hannibal raggiunge Parigi. Lì si rifà una vita, ma non dimentica. E prepara la sua vendetta.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1995, di Sydney Pollack, Sabrina, con Julia Ormond, Harrison Ford. Sabrina (Julia Ormond) è la figlia dell’autista dei facoltosi Larrabee. Innamorata senza speranze del rampollo David, decide di andare a studiare in Francia. Quando torna è molto più affascinante di prima. Così finalmente David, ma anche suo fratello Linus (Harrison Ford), si innamorano di lei.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2015, di Alain Gsponer, Heidi, con Anuk Steffen, Bruno Ganz, Quirin Agrippi. Heidi (Anuk Steffen) vive i giorni più felici della sua infanzia sulle Alpi svizzere assieme al nonno (Bruno Ganz) e al suo amico Peter. Ma la spensieratezza delle sue giornate viene bruscamente interrotta quando la zia Dete la richiama a Francoforte, dove imparerà a leggere e scrivere.

20 Mediaset – Iris – Cine34

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film thriller del 2010, di Christopher Nolan, Inception, con Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, Tom Hardy. Cobb, abile nel rubare segreti dal profondo del subconscio umano mentre si sogna, deve impiantare un’idea nella mente di un miliardario. Ma un oscuro nemico è in agguato.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1997, di Richard Donner, Ipotesi di complotto, con Julia Roberts. Jerry Fletcher, tassista nevrotico, vede complotti ovunque e si confida con Alice Sutton, l’affascinante procuratore distrettuale. Ma le sue teorie non sono bizzarre come sembrano.

Su Cine34, alle 21.00, il film comico del 1962, di Giorgio Bianchi, Totò e Peppino divisi a Berlino, con Peppino De Filippo, Totò. Antonio, sosia di un criminale nazista messo sotto processo dagli alleati, accetta per denaro di sostituirsi a lui. L’amico Peppino deve fingere di riconoscerlo, ma qualcosa va storto.

Stasera in tv sabato 31 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Iddu – L’ultimo padrino, con Toni Servillo. L’ex sindaco Catello, condannato per collusione, decide di collaborare con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, ultimo grande latitante di Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2016, di Garth Jennings, Sing. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando però una serie di fiaschi e debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent show e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti.