Sabato 31 maggio, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Verde Tradizioni, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Le tre trasmissioni sono proposte alle 11:30, alle 12:00 ed alle 12:30 circa.

Linea Verde Tradizioni in Friuli Venezia Giulia

Sabato 31 maggio, dunque, la giornata con gli show di approfondimento del territorio su Rai 1 parte con Linea Verde Tradizioni. Al timone del programma, novità dei palinsesti del daytime della rete ammiraglia, torna la solita Adriana Volpe.

Quest’ultima, per l’appuntamento odierno, è in Friuli Venezia Giulia. Nella regione affronta un viaggio sulle tracce delle antiche tradizioni dei borghi di montagna. Inoltre, si reca nei centri Sauris e Sappada, dove approfondisce la conoscenza delle maschere arcaiche tipiche del carnevale. Dopo aver dialogato con artisti della forgiatura e dell’incisione, compie una passeggiata tra case fiabesche costruite completamente in legno.

Linea Verde Italia 31 maggio, protagonista Roma

In seguito, la giornata con le Linee procede, sempre il 31 maggio, con Linea Verde Discovery. Il padrone di casa Federico Quaranta è in Abruzzo, regione ricca di bellezze naturali e culturali. Nell’appuntamento sono raccontate le storie dei tanti cittadini uniti da un profondo spirito di appartenenza e innato radicamento con la terra d’origine. Quella abruzzese è una cultura incentrata sul sacrificio e sulla resilienza, nella quale i cittadini vivono in connessione con la terra e il mare.

Infine, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi sono le due conduttrici di Linea Verde Italia. La trasmissione, questa settimana, raggiunge Roma, la città eterna nonché la capitale del nostro paese. L’appuntamento, realizzato con la collaborazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, permette al pubblico di approfondire la conoscenza dei parchi e dei giardini cittadini, oltre che delle innovazioni tecniche apportate in vari campi.

Linea Verde Italia 31 maggio, visita ai Giardini del Quirinale

Elisa Isoardi, a Linea Verde Italia del 31 maggio, si concentra sul fiume Tevere, che sta vivendo un notevole restyling sia nel tratto urbano, con i nuovi e bellissimi parchi d’affaccio, sia lungo il suo corso.

Monica Caradonna raggiunge un istituto scolastico posto vicino al Vaticano, dove è nata la prima Comunità Energetica Rinnovabile Solidale di Roma. Tale progetto permette, ogni anno, di risparmiare circa 35 tonnellate di CO2.

Isoardi, a sua volta, si sposta nei Giardini del Quirinale. Un luogo affascinante, che da sempre, grazie ad un particolare microclima, rappresentano una sorta di serra a cielo aperto nel colle più alto di Roma. Infine, Caradonna visita la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana per conoscere i progetti nei quali è attiva, compresi quelli in collaborazione con la NASA.