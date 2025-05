Venerdì 30 maggio, Rai 1 ha mandato in onda la finale di Sognando Ballando con le stelle. Al termine della serata, al via alle 21:35 e guidata da Milly Carlucci con Paolo Belli, è eletto il nuovo professionista della prossima edizione di Ballando con le stelle.

A decretare il vincitore vi è la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. A loro si uniscono Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino, oltre al giornalista Alberto Matano.

Molti gli ospiti attesi durante la finale di Sognando Ballando con le stelle, che danzeranno con i concorrenti finalisti. Spazio, fra gli altri, a Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Inoltre, tornano due storici professionisti di Ballando, cioè Samantha Togni e Raimondo Todaro.

Sognando Ballando con le stelle finale, l’anteprima e poi si parte con la gara

Inizia la finale di Sognando Ballando con le stelle. Dopo tutte le presentazioni del caso, scendono sul palco per un charleston Valentina Fiorini e Francesco Paolantoni. Nella clip di anteprima, la concorrente ha criticato Mariotto e Lucarelli, colpevoli, a suo dire, di non averla votata solamente perché presenta una fisicità simile a quella di altre professioniste già presenti nel cast di Ballando. Zazzaroni li stronca: “Non mi è piaciuto niente“. Anche Lucarelli non è soddisfatta: “Lui non era a tempo e tu sei andata per conto tuo, senza aiutarlo“. La coppia riceve solamente 10 punti da Smith.

Si procede con Mario Cecinati e la campionessa in carica Bianca Guaccero. Firmano un tango molto bello. Complimenti da Matano, che suggerisce al concorrente di essere “meno permaloso“. Per Zazzaroni, invece, è “già pronto ad essere un ballerino di Ballando“. Grandi complimenti da tutti, meno da Mariotto, che lo stronca: “Il tango era brutto, non hai il fisico per fare il professionista nello show“. Ricevono 30 punti con i no di Lucarelli e Mariotto.

La terza coppia che si esibisce nella finale di Sognando Ballando con le stelle è formata da Vanessa Lacedonia e Massimiliano Ossini. Ballano un jive pieno di energia, che ottiene un pieno di consensi. Lacedonia, in particolare, convince sia per le abilità tecniche che per l’atteggiamento. Ottengono ben 40 punti, con il solo no di Mariotto.

Raimondo Todaro e Samantha Togni

La finale di Sognando Ballando con le stelle continua. Tocca ad Aly Z e Tommaso Marini. Firmano un bel moderno sulle note di 100 messaggi di Lazza. Tante critiche alla concorrente, che però risponde a tono (forse anche troppo). Per Zazzaroni e Mariotto, però, Aly Z è stata brava nel mettere a proprio agio Marini. La coppia ottiene 20 punti con no di Smith, Mariotto e Canino.

A Sognando Ballando arrivano gli ospiti della finale, cioè Samantha Togni e Raimondo Todaro. Con l’occasione è omaggiato Fabrizio Frizzi, che proprio con Togni ha condiviso l’esperienza a Ballando. Carlucci annuncia che più tardi balleranno con il resto del cast dei professionisti, oltre che con Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale.

Nella finale di Sognando Ballando con le stelle arrivano Hugo Nordstrom e Federica Nargi. Presentano un boogie e i giurati ammettono di essere rimasti piacevolmente sorpresi. Lucarelli definisce “pazzesca” la performance. Ricevono 50 punti.

Si va avanti con Janiya Mami e Gabriel Garko. Tanti complimenti, per Canino è la ballerina che manca dal cast di Ballando: “Una che parla poco e agisce tanto“. Anche per loro 50 punti, che diventano 60 grazie al bonus dovuto alla vittoria della scorsa settimana.

Sognando Ballando con le stelle finale, botta e risposta Selvaggia Lucarelli-Wanda Nara

La finale di Sognando Ballando con le stelle si avvia verso la conclusione. I penultimi ballerini sono Chiquito e Wanda Nara, che presentano una samba poco riuscita perché hanno potuto provare poco. Smith e Zazzaroni pongono l’accento sull’approccio: “Hai accompagnato Nara e hai risolto tutti i suoi problemi, perché stasera non è stata bravissima“. Lucarelli critica Nara: “Sei una donna molto fortunata, potevi impegnarti un pochino di più perché per lui è una grandissima opportunità“. Wanda ribatte: “Sono venuta dall’Argentina, più di così“, ma Selvaggia non ci sta: “Non è che sei venuta gratis!“. 50 punti per Chiquito.

Infine, ci sono Yuri Orlando e Federica Pellegrini. Il loro quick step è ottimo, ed infatti anche loro ricevono grandi complimenti. Per loro 50 punti, che diventano 60 con il bonus della scorsa settimana.

Paolo Belli legge la classifica, poi i tribuni assegnano i bonus di dieci punti. Di Pasquale lo dà a Chiquito, Di Vaira lo assegna a Vanessa Lacedonia e Addino lo attribuisce a Hugo Nordstrom. In attesa dei risultati finali, si svolge un medley nel quale si esibisce tutto il cast, oltre a Di Pasquale, Di Vaira, Todaro e Togni. La conduttrice, poi, svela il vincitore: è Chiquito. Termina qui la serata.