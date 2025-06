Stasera in tv lunedì 2 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 2 giugno 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.00, Calcio Serie C – Playoff: finale di andata. Stasera in campo le due squadre di calcio vincenti delle semifinali del 25 e 28 maggio: Vicenza-Ternana e Cerignola-Pescara. La finale di ritorno è in programma il 7 giugno, sempre in diretta su Rai2.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con l’ultima puntata del programma Lo stato delle cose. I negoziati che potrebbero portare alla pace in Ucraina sono sempre all’attenzione di Massimo Giletti, che recentemente ne ha parlato in studio con Michele Santoro. Ma questa è la settimana dei referendum, un evento che probabilmente avrà un suo spazio in questa puntata.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per la Festa della Repubblica. In occasione della Festa della Repubblica, da Salone dei Corazzieri del Palazzo del Quirinale, l’Orchestra del Teatro San Carlo, diretta da Riccardo Frizza, esegue musiche di Cimarosa, Rossini, Mozart e Memdelssohn.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Anche nel programma di Nicola Porro si parla dei referendum popolari abrogativi dell’8 e 9 giugno. Gli italiani sono chiamati ad esprimersi su cinque quesiti, quattro in tema di lavoro e uno relativo alla cittadinanza italiana. Sarà possibile votare domenica dalle 7 alle 223 e lunedì dalle 7 alle 15.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Nella terza e ultima serata, condotta da Vanessa Incontrada, i ragazzi de Il Volo duettano con Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Arisa, Brunori Sas e Stash. Tra i brani che ascolteremo, “Sally”, “The Final Countdown”, “Granada”, “Italodisco”, “Un amore così grande” e “Bohemian Rhapsody”.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. “Il film inchiesta è un prodotto giornalistico che la tv ha smarrito. Puntiamo alla profondità e alle notizie più che alla velocità. Perché un’informazione accurata è necessaria alla democrazia”, spiega Corrado Formigli.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow – Best Of. Dopo l’edizione straordinaria della settimana scorsa, questa sera lo show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin condotto dal Mago Forest vi offre una selezione dei numeri più divertenti e delle co-conduttrici apparse nelle varie puntate.

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or Trash – La notte dei tesori. In prima serata torna Paolo Conticini con la prima di 4 puntate a tema del suo iconico show di aste vintage e di design. Vedremo oggetti provenienti da tutto il mondo che appartengono a categorie particolari.

I film di questa sera lunedì 2 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Matt Angel e Suzanne Coote, L’ira di Becky, con Lulu Wilson. Dopo la morte della madre e il rapimento del suo cane, Becky diventa bersaglio di un gruppo di suprematisti bianchi e scatena la sua furia per proteggere ciò che le è rimasto.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2015, di Oliver Megaton, Taken 3 – L’ora della verità, con Liam Neeson. Bryan Mills, agente a riposo, viene accusato ingiustamente di aver ucciso l’ex moglie. Braccato da polizia, Fbi e Cia, si mette sulle tracce dei colpevoli e cerca di proteggere la figlia.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 1989, di Phil Alden Robinson, L’uomo dei sogni, con Kevin Costner. Seguendo una voce misteriosa, un agricoltore vende parte dei suoi terreni per costruire un campo di baseball. Lì, ogni notte, le leggende di questo sport vengono a fargli visita.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2007, di Helen Hunt, Quando tutto cambia, con Helen Hunt, Colin Firth. Dopo un anno di matrimonio, Ben e April sono in piena crisi. I loro tentativi di avere un figlio non hanno avuto successo e lui, stressato, decide di lasciare la moglie. Ma…

Stasera in tv lunedì 2 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film horror del 2024, di James Watkins, Speak no evil – Non parlare con gli sconosciuti, con James McAvoy. Ben e Louise, in vacanza in Italia, vengono invitati a trascorrere un weekend nella casa di campagna del dottor Paddy. Ma ben presto il soggiorno si trasforma in un incubo psicologico.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Ferzan Ozpetek, Napoli velata, con Alessandro Borghi, Giovanna Mezzogiorno. Adriana viene sedotta dal giovane Andrea durante una festa: i due passano una notte d’amore dandosi appuntamento per il giorno dopo. Ma quando Andrea non si presenta…

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Danny Devito, Mara Wilson, Rhea Perlman. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi straordinari poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2005, di Christopher Nolan, Batman Begins, con Christian Bale, Michael Caine. Segnato in gioventù dall’omicidio dei genitori, Bruce Wayne fugge da Gotham City. Al suo ritorno, anni dopo, indossa i panni di Batman e lotta contro le forze del male.