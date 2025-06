La settimana dal 2 all’8 giugno 2025 di Tradimento, in onda su Canale 5, sarà segnata da eventi sconvolgenti e colpi di scena inaspettati. Oylum affronta un momento di grande paura dopo l’incidente di Kahraman, mentre Tolga si ritrova al centro di uno scandalo che potrebbe compromettere il suo futuro. Guzide, nel frattempo, cerca di proteggere la sua famiglia, ma un nuovo nemico minaccia di distruggere tutto ciò che ha costruito.

Tradimento 2-8 giugno 2025: puntata lunedì 2 giugno 2025

Eccezionalmente per questa settimana, Tradimento non andrà in onda lunedì 2 giugno a causa della Festa della Repubblica. Al suo posto, Mediaset trasmetterà una puntata speciale di Beautiful e un episodio extra-large di The Family 2.

Puntata martedì 3 giugno 2025

Oylum, dopo aver ricevuto una telefonata scioccante, scopre che Kahraman è stato coinvolto in un grave incidente stradale. La giovane corre immediatamente in ospedale, temendo il peggio. Al suo arrivo, un’infermiera le fa credere che Kahraman non sia sopravvissuto, gettandola nella disperazione. Tuttavia, poco dopo, Kahraman compare davanti a lei, ferito ma vivo, permettendole di tirare un sospiro di sollievo.

Nel frattempo, Mualla, osservando la scena da lontano, inizia a sperare che tra Oylum e Kahraman possa nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tradimento 2-8 giugno 2025: puntata mercoledì 4 giugno 2025

Oylum e Kahraman restano in ospedale in attesa di notizie sugli altri uomini coinvolti nell’incidente. Nel frattempo, Nazan e Mualla notano la crescente vicinanza tra i due e iniziano a sospettare che tra loro possa esserci un sentimento nascente.

Tornata a Istanbul, Oylum si interroga sui suoi sentimenti per Kahraman, cercando di convincersi che non prova nulla per lui. Tuttavia, un video compromettente le fa scoprire Tolga in compagnia di diverse donne, aumentando ulteriormente la tensione emotiva.

Puntata giovedì 5 giugno 2025

Un video in cui Tolga appare visibilmente ubriaco durante una festa si diffonde rapidamente online. Serra e Azra commentano l’accaduto con ironia, ma Oltan, ascoltando la conversazione, critica duramente Azra, accusandola di aver testimoniato il falso per far arrestare Tolga.

Nel frattempo, Guzide, rientrata a casa, si confida con Ozan riguardo alle tensioni con Ipek, mentre Sezai cerca di mediare tra i due.

Tradimento 2-8 giugno 2025: le puntate del weekend

venerdì 6 giugno 2025

La settimana prende una svolta inaspettata con l’annuncio ufficiale del fidanzamento tra Kahraman e Oylum, ormai vicini al matrimonio. La notizia sorprende Ilknur, che viene fermata da Mualla mentre parla in modo poco rispettoso di Oylum.

Nel frattempo, Tolga, consapevole di aver perso ogni possibilità con Oylum, decide di chiedere perdono a Selin e promette di cambiare per riconquistare la fiducia della sua famiglia.

Puntata sabato 7 giugno 2025

Il dramma familiare si intensifica: Sezai porta Guzide fuori città per una cena speciale, durante la quale le fa una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro.

Nel frattempo, Yesim scopre una pista che potrebbe rivelare l’identità di chi ha cercato di sabotare Guzide, portando alla luce un complotto più grande di quanto immaginasse.

Puntata domenica 8 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa: qualcuno legato al passato di Guzide, pronto a vendicarsi. Il suo arrivo sconvolge tutti e lascia la protagonista senza parole.

Nel frattempo, Oylum prende una decisione che cambierà per sempre il suo destino e quello di Kahraman, mentre Tolga, ormai senza via d’uscita, deve affrontare le conseguenze delle sue scelte.