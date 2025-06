Lunedì 2 giugno, su Rai 1, sono in onda le prime puntate di Camper in viaggio e di Camper 2025. Le trasmissioni prendono il via rispettivamente dalle ore 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio Camper 2025, si parte da Capri

Il primo format ad andare in onda, lunedì 2 giugno, è Camper in viaggio. Lo show, anche quest’anno, è guidato da Tinto e da Umberto Broccoli. I due sono affiancati dalla new entry Alessia Mancini.

Non cambia lo spirito della trasmissione. Ogni settimana, il trio raggiunge una particolare zona del nostro paese, che visitano in compagnia di veri camperisti. Mancini e Tinto, inoltre, devono cercare di compiere le missioni giornaliere stabilite dal professor Broccoli.

La stagione 2025 di Camper in viaggio parte dalla Campania. In particolare, nella prima settimana sono protagoniste due meraviglie locali, cioè la Costiera Amalfitana e Capri.

Fra gli ospiti Peppino Di Capri

Il viaggio di Mancini e Tinto parte da Agerola. Da qui, si spostano ad Amalfi, dove visitano il Duomo dedicato a Sant’Andrea Apostolo e un’antica cartiera amalfitana. A Vietri, invece, è proposto un focus sull’antica arte della lavorazione della ceramica.

A Capri, isola delle Sirene e dell’amore, i conduttori incontrano un ospite d’eccezione, ovvero il cantautore Peppino Di Capri. Lo chef Franco Pepe guida una curiosa sfida culinaria fra Tinto e Mancini, mentre a Furore è visitato un terrazzamento vista mare di pergole di viti. Infine, in programma una tappa al Monastero che si erge sulla baia di Conca dei Marini.

Camper in viaggio Camper 2025, Peppone in onda da mezzogiorno

Lunedì 2 giugno, al termine di Camper in viaggio, prende il via, eccezionalmente alle ore 12:30 (gli altri appuntamenti partiranno alle 12:00) la prima puntata del 2025 di Camper. Al timone della trasmissione torna Peppone Calabrese. Quest’ultimo ha il compito di animare l’estate degli italiani, con collegamenti in diretta e reportage dalle più svariate località vacanziere.

Molti gli inviati presenti anche nel 2025. Torna, in primis, Monica Caradonna, che accoglie il pubblico nella sua casa di Senigallia, per degustare una selezione di prodotti enogastronomici marchigiani.

Lorenzo Bracchetti approfondisce la storia di importanti luoghi italiani, come le piazze di Mantova e Piacenza, oltre che dei monumenti di Roma. Elisa Silvestrin ammira le bellissime spiagge della Sicilia. L’inviata Annalisa Baldi, poi, va alla scoperta di balli popolari, feste storiche e rievocazioni che riportano in vita antiche usanze. Valentina Caruso porta alla luca il patrimonio archeologico nazionale, mentre Marco Scorza gira tra i mercati rionali italiani.