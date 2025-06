Si intitola Speciale TGLA7 Si o no l’approfondimento guidato da Enrico Mentana e dedicato al referendum. Il programma, proposto sulla rete diretta da Urbano Cairo, è in onda dalle ore 21:15.

Speciale TGLA7 Si o no, urne aperte l’8 e il 9 giugno e il tema del referendum

Lo Speciale del TGLA7, denominato Si o no, analizza, in primis, le tematiche relative al voto. Domenica 8 e lunedì 9 giugno, infatti, tutti gli italiani aventi diritto sono chiamati a recarsi alle urne per esprimere il parere positivo o negativo in merito ai cinque quesiti referendari.

Il primo verte intorno all’abrogazione di un articolo del Jobs Act riguardante la possibilità di reintegro sul posto di lavoro per i contratti a tutele crescenti in caso di licenziamento illegittimo. Con il secondo è chiesta la cancellazione del tetto all’indennità di licenziamento nelle imprese con meno di 16 dipendenti.

La terza domanda propone l’abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi. Il penultimo quesito chiede l’abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale di committente, appaltatore e subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Infine, la quinta domanda riguarda il dimezzamento dei tempi (da 10 a 5 anni) per ottenere la cittadinanza italiana.

Le ragioni dei due schieramenti

Enrico Mentana, nel corso dello Speciale del TGLA7 intitolato Si o no, dà spazio alle ragioni di entrambi gli schieramenti. Da una parte, infatti, ci sono i partiti dell’opposizione, che hanno svolto una campagna elettorale in favore del sì. Di parere opposto, invece, sono Italia Viva ed Azione, che hanno invitato gli elettori a votare sì per il quesito sulla cittadinanza e no su quelli relativi al Jobs Act.

Inoltre, è proposto un focus sul tema dell’astensionismo, che potrebbe risultare decisivo per l’esito finale. Essendo un referendum abrogativo, infatti, è necessario che si raggiunga il quorum del 50% più uno dei votanti. I partiti che compongono la maggioranza di governo, a tal proposito, hanno invitato i cittadini ad astenersi.

Speciale TGLA7 Si o no, confronto Landini-Renzi

Nello Speciale TGLA7 intervengono vari ospiti, rappresentanti delle varie posizioni politiche. Atteso, in particolare, un faccia a faccia fra Maurizio Landini e Matteo Renzi. Il primo è il Segretario Generale della CGIL. Il secondo, leader di Italia Viva, era il Premier in carica quando è stato approvato il Jobs Act. I due si confrontano proprio sui temi riguardanti il mondo del lavoro.