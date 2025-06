Mercoledì 4 giugno prendono il via le Finals di Nations League 2025. La competizione europea raggiunge le fasi finali, composte da semifinali e finali.

Nations League 2025 Finals, come si svolgono

Le Finals di Nations League 2025 hanno come protagoniste quattro compagini. Esse sono la Spagna campione d’Europa in carica, la Francia campione del mondo, la Germania e il Portogallo.

I team si sfidano in due semifinali, in programma alle 21:00 di mercoledì 4 e giovedì 5 giugno. Le nazionali che emergono vincitrici da tali impegni si qualificano alla finale per il primo e il secondo posto, inserita in calendario domenica 8 giugno, sempre dalle ore 21:00. Poche ore prima, cioè alle 15:00, c’è il fischio di inizio della finale per il terzo e quarto posto fra le squadre uscite perdenti dalle semifinali.

Tutte le partite valevoli per le Finals di Nations League si svolgono in Germania.

Dove vedere le semifinali

Le Finals di Nations League 2025, come detto in precedenza, prendono il via il 4 giugno. Alle ore 21:00 la padrona di casa Germania, presso l’Allianz Stadium, affronta il Portogallo. L’incontro è trasmesso, a pagamento, nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La telecronaca è firmata da Riccardo Gentile, affiancato nel commento tecnico da Riccardo Montolivo. L’inviato a bordocampo, che ha il compito di raccogliere le dichiarazioni dei protagonisti subito dopo il match, è Niccolò Omini.

Germania-Portogallo, oltre che a pagamento, è in onda anche in chiaro. Il punto di riferimento, a tal proposito, è TV8, rete del digitale terrestre visibile sul canale 8.

La seconda semifinale di Nations League si svolge, invece, il 5 giugno. Alle 21:00 scendono in campo la Spagna di Lamine Yamal e la Francia di Kylian Mbappè. Uno scontro, questo, già visto nella finale del torneo nel 2021, quando ebbero la meglio i Blues. Il match è in onda su Sky, nelle reti Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. In chiaro, è possibile seguire la sfida su Cielo, in onda sul canale 26 del digitale terrestre. La telecronaca è curata da Federico Zancan.

Nations League 2025 Finals, dove vedere le finali

Le Finals di Nations League 2025 giungono al termine domenica 8 giugno. Dalle ore 15:00 si svolge la finale per il terzo e quarto posto, visibile in diretta a pagamento su Sky Sport Calcio. In chiaro, invece, il live è fruibile su Cielo. Alle 21:00, invece, è in programma la finalissima. La partita è proposta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio.

Tutti gli appuntamenti sono fruibili in streaming tramite l’applicazione Sky Go e Now TV.