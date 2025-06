Stasera in tv giovedì 5 giugno 2025. Su Rai3, il talk show di Piero Chiambretti, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 5 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la 3° puntata della fiction Don Matteo 13, con Terence Hill, Nino Frassica, Nathalie Guetta, Flavio Insinna. Titolo dell’episodio di stasera: “Il sacrificio della regina”. A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi a cui partecipa anche Olga Valon, giovane campionessa molto legata a Natalina. La ragazza poi scompare misteriosamente, e Don Matteo (Terence Hill) si mette sulle sue tracce. Intanto Anna cerca di dimenticare Sergio.

Su Rai3, alle 21.20, il talk show Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Tra le nuove entrate dello show di Piero Chiambretti troviamo Anna Lou Castoldi, che si occupa di tematiche giovanili. Prende così il posto di sua madre, Asia Argento, che ora propone “Doppia identità”, spazio in cui parla di cinema attingendo alla sua lunga esperienza come attrice e regista.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Concerto per Milano. In diretta da Piazza Duomo, il tradizionale concerto della Filarmonica della Scala diretto da Riccardo Chailly. Con la partecipazione del violinista Emmanuel Tjeknavorian. In programma musiche di John Adams, Nino Rota e John Williams.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. “Andrò a votare, non mi asterrò. Ci sto pensando, probabilmente voterò no ai quesiti sul lavoro, ma ancora non lo so, su quello legato alla cittadinanza sono indeciso”. Paolo Del Debbio si è espresso così nel programma radiofonico “Un giorno da pecora”. Di referendum si parla anche stasera.

Su Canale 5, alle 21.20, il quiz Avanti un altro! Un altro giovedì sera con due nuove puntate del quiz creato e condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Sono in onda in prima serata, ma non hanno niente di diverso dalle altre, trasmesse nel preserale. I concorrenti non sono celebrità e le prove, dalla Tripletta al gioco finale, sono le stesse.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tra attualità e politica, anche stasera Corrado Formigli affronta i fatti che stanno catalizzando l’interesse dell’opinione pubblica: in primo piano, la posizione del governo Meloni nelle trattative per arrivare alla pace in Ucraina.

Su Tv8, alle 21.15, il reality Money Road. Seconda puntata dello strategy game condotto da Fabio Caressa in contemporanea su Sky Uno. 12 persone comuni affrontano un viaggio nella giungla malese in condizioni proibitive. Ciascuno viene tentato da aiuti per la sopravvivenza.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Comedy Match. Il talento e la creatività di una quindicina di comici del cast sono alla base del successo dello show condotto da Katia Follesa. Sul palco rotante, ogni serata 2 team di 4 artisti si affrontano a suon di battute improvvisate.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Il capo dei capi, con Claudio Gioé. Anni 80. Riina ormai è il capo incontrastato della mafia. Ma i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non demordono. Anche grazie alle rivelazioni del pentito Tommaso Buscetta viene istruito un maxiprocesso contro Cosa Nostra.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il mio amico bisturi. Nuova puntata della serie in cui persone comuni ricorrono alla chirurgia plastica per superare un problema estetico correlato ad un disagio esistenziale. A seguirli in ogni fase pre e post operatoria, è il chirurgo Damiano Tambasco.

I film di questa sera giovedì 5 giugno 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia/azione del 2022, di Tom Gormican, Il talento di Mr. C, con Nicolas Cage, Pedro Pascal. A corto di soldi, Nick Cage (Nicolas Cage) accetta di partecipare dietro compenso alla festa di compleanno di un suo fan milionario, Javi Gutierrez (Pedro Pascal) senza sapere che si tratta di un boss del narcotraffico. Finisce così per diventare un informatore della Cia; inoltre entra nel cast del nuovo film di Tarantino.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2019, di Adam Robitel, Escape Room, con Taylor Russell, Logan Miller. Sei persone che non si conoscono, tra cui Zoey, si ritrovano in una escape room: saranno costrette ad usare intelligenza e ingegno per trovare degli indizi e sfuggire alla morte.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Fred Cavayé, Addio, Signor Haffmann, con Daniel Auteuil. Parigi, 1941. Durante l’occupazione tedesca, Joseph Haffmann, un gioielliere ebreo, cede ad uno dei suoi dipendenti, Francois Mercier, la propria attività in cambio di un nascondiglio.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2016, di Zack Snyder, Batman V Superman: Dawn of justice, con Henry Cavill. I due supereroi non si sopportano ed entrambi cercano il modo per eliminare il rivale. Intanto, una nuova minaccia appare all’orizzonte, mettendo a rischio la razza umana.

Stasera in tv giovedì 5 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2018, di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, Game Night – Indovina chi muore stasera? con Jason Bateman, Rachel McAdams. Max e Annie partecipano ad un gioco di ruolo organizzato da Brooks, il fortunato fratello di Max, in cui devono risolvere un misterioso delitto. Ma la serata prende una piega inaspettata.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Jack Huston, Il giorno dell’incontro, con Michael Pitt. Mike, ex pugile uscito di prigione dopo dieci anni, ottiene la partecipazione ad un incontro al Madison Square Garden grazie al suo coach. Ma prima di boxare di nuovo, Mike vuole far pace con il passato.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2012, di Bryan Singer, Il cacciatore di giganti, con Nicholas Hoult. Il giovane Jack apre inavvertitamente un varco tra la Terra e Gantua, il mondo dei giganti. E’ l’inizio di una terribile guerra per la supremazia tra i mostri e gli esseri umani.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2003, di Peter Berg, Il tesoro dell’Amazzonia con Dwayne Johnson. Beck, burbero cacciatore di taglie molto quotato, accetta di andare in Amazzonia per ritrovare Travis, figlio di un ricco americano, partito a caccia di tesori misteriosi. Ma…