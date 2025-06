Mercoledì 4 giugno, Real Time ha proposto, in prima serata, la puntata con la Scelta finale di Matrimonio a prima vista 2025. Tutte e tre le coppie hanno deciso di proseguire da marito e moglie.

Matrimonio a prima vista 2025 Scelta finale, cosa hanno deciso Nicola e Sara

Durante la Scelta finale di Matrimonio a prima vista 2025, le tre coppie al centro dell’esperimento hanno incontrato gli esperti Andrea Favaretto, Mario Abis e Nada Loffredi. A loro hanno comunicato di voler proseguire la vita da sposati.

Non vi era alcun dubbio su Nicola e Sara. I due, sin dall’inizio dell’avventura, hanno avuto un ottimo feeling, cresciuto con il passare dei giorni fino a diventare amore. La coppia non si è tirata indietro, con ambedue i protagonisti che hanno ammesso di essere oramai fortemente innamorati. Oltre a proseguire le nozze, marito e moglie non hanno nascosto di avere l’idea di creare, entro poco tempo, una famiglia.

Ancora insieme anche Giorgio ed Adele

Ha avuto esito positivo anche la Scelta finale di Giorgio ed Adele durante Matrimonio a prima vista 2025. I due, durante l’esperienza, hanno messo in mostra varie tensioni ed incongruenze caratteriali, non ancora del tutto sopite.

Il marito, di fronte agli esperti, ha ammesso di non condividere determinati modi di vivere della moglie, che si è prefissata di compiere alcuni passi importanti di vita (come la gravidanza) entro certi limiti di età. Inoltre, secondo lo sposo lei è troppo spesso inflessibile nelle idee, cosa che lo frena. Nonostante tutto questo, comunque, Giorgio ha confessato di voler bene ad Adele e per questo, seppur con qualche riserva, hanno continuato il matrimonio.

Matrimonio a prima vista 2025 Scelta finale, Alessandro e Francesca

Infine, a Matrimonio a prima vista è arrivato il momento della Scelta finale di Alessandro e Francesca. Anche per loro non sono mancati i dubbi, nati soprattutto a causa della mancata passione. Nelle settimane da marito e moglie si sono scambiati solamente un bacio appassionato. Il loro percorso, tuttavia, è stato ricco di momenti di tensione e, dopo una litigata, marito e moglie hanno deciso di ricominciare da zero e darsi una possibilità.

Il medesimo approccio è stato adottato anche nella Scelta finale. Alessandro e Francesca hanno optato per proseguire la conoscenza, convinti che il loro rapporto possa evolvere in una relazione sentimentale importante.

L’edizione 2025 di Matrimonio a prima vista giungerà al termine il prossimo mercoledì 11 giugno. In tale data è trasmessa, sempre su Real Time, la puntata intitolata …E poi, nella quale è mostrato ciò che è accaduto settimane dopo la Scelta.