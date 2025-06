Stasera in tv sabato 7 giugno 2025. Su Rai3, il programma di Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Su Rete 4, il film Unknown – Senza identità, con Liam Neeson, January Jones.

Stasera in tv sabato 7 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del game show Chi può batterci? Dopo il successo del test dello scorso settembre, arrivano le nuove puntate del format condotto da Marco Liorni, un gioco in cui il pubblico in studio ha la possibilità di sfidare una squadra composta dallo stesso Liorni e altre cinque celebrità, in un’atmosfera all’insegna della leggerezza.

Su Rai2, alle 21.00, Calcio Serie C. Finale Playoff: Pescara-Ternana. Quale, tra le due finaliste in campo stasera, giocherà dal 22 agosto nel prossimo Campionato di Serie B? Il verdetto uscirà dalla partita di ritorno in programma oggi allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. La finale di andata si è giocata il 2 giugno allo Stadio Libero Liberati di Terni.

Su Rai3, alle 21.20, il programma Sapiens, un solo pianeta. L’invenzione della scrittura, Lisbona rinata da un terremoto del pensiero, il catastrofico e prepotente rapporto con gli altri animali non umani, la possibile catastrofe dei vulcani campani e la crisi climatica sono fra i temi delle sei puntate di questa edizione del programma di Mario Tozzi.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Io sono Venezia. La storia della Serenissima Repubblica di Venezia raccontata attraverso immagini, interventi di esperti e monologhi di attori e attrici che si calano nella parte dei personaggi storici che, nei secoli, hanno contribuito a rendere Venezia una città unica.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Pooh: Noi amici per sempre. Rivediamo il concerto dello scorso 5 luglio in Piazza San marco a Venezia. Una serata memorabile, condotta da Michelle Hunziker, che ha visto Riccardo Fogli, Dodi Battaglia, Roby Facchinetti e Red Canzian eseguire tutte le loro hit, tra cui “Noi due nel mondo e nell’anima” con Patty Pravo.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole speciale. Nella lunga puntata del sabato Massimo Gramellini può contare sui contributi di alcuni ospiti fissi. Come Alessandra Sardoni, che offre la sua lettura politica degli eventi più importanti, e Andrea Nuzzo, che propone “Le parole della rete”.

Su Tv8, alle 20.45, Calcio United 2026: Albania-Serbia. All’Air Albania Stadium di Tirana, la Nazionale locale allenata da Sylvinho affronta quella della Serbia di Dragan Stojkovic in uno degli incontri fra squadre europee valido per la 3° giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. I fatti più importanti dela settimana vengono commentati da Andrea Scanzi e Marco Travaglio che affiancano Luca Sommi nella conduzione del talk in prima serata. Il focus resta l’agenda nazionale e internazionale del governo.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Body Bizarre. Continuano le storie di persone affette da patologie misteriose. La puntata di oggi è incentrata sui tumori al volto. Viene riportata sia la testimonianza del paziente, che il parere diagnostico-clinico del medico specialista.

I film di questa sera sabato 7 giugno 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film drammatico del 2021, di Yann Gozlan, Black Box – La scatola nera, con Pierre Niney. Mathieu, arguto ingegnere, deve investigare su quello che è un disastro aereo senza precedenti. Solo con un’attenta analisi delle scatole nere scoprirà una sconcertante verità.

Su Rete 4, alle 21.25, il film d’azione del 2011, di Jaume Collet-Serra, Unknown – Senza identità, con Liam Neeson, January Jones, Diane Kruger. Martin Harris (Liam Neeson), botanico americano, arriva a Berlino per un convegno. Cercando una valigetta smarrita, ha un incidente con il taxi guidato da Gina (Diane Kruger). Si sveglia dopo alcuni giorni di coma, con vuoti di memoria e senza documenti. E con la moglie c’è un altro Martin Harris.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2011, di Marc Webb, The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield, Emma Stone. Peter Parker (Andrew Garfield), rimasto orfano a quattro anni, cresce con gli zii. Diventato adolescente, decide di far luce sulla scomparsa dei genitori. Incontra così il dottor Connors (Rhys Ifans), ex socio del padre. Nel laboratorio dello scienziato viene punto da un ragno geneticamente modificato.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2007, di Neil Jordan, Il buio nell’anima, con Jodie Foster. New York. Durante una brutale aggressione, Erica viene ferita mentre il suo compagno perde la vita. Assetata di vendetta, si procura una pistola e comincia a “ripulire” la città.

Stasera in tv sabato 7 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2001, di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello, con Sean Austin, Elijah Wood. L’hobbit Frodo entra in possesso dell’anello del potere, forgiato dal malvagio Sauron. Deve distruggerlo, per evitare che cada in mani sbagliate.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Stéphane Freiss, Alla vita, con Riccardo Scamarcio. La ventenne Eshter, ebrea ortodossa, conosce il gallerista Elio che, dopo la morte del padre, ha preso in mano l’azienda. Tra i due nasce un legame che li aiuterà a comprendere l’importanza della libertà.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2013, di Dean DeBlois, Dragon Trainer 2. Hiccup e Sdentato sono diventati ormai una coppia inseparabile. Un giorno, mentre solcano il cielo, scoprono una grotta di ghiaccio. E’ la casa di centinaia di nuovi draghi selvaggi e di un misterioso dragon trainer.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2023, di James Wan, Aquaman e il regno perduto, con Jason Momoa. Black Manta vuole distruggere la famiglia di Aquaman e ridurre il suo regno in cenere per vendicare la morte del padre. L’Atlantideo è costretto a chiedere aiuto al fratellastro Orm.