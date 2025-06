Sabato 7 giugno, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Linea Verde Tradizioni, Linea Verde Illumina, Linea Verde Italia e Linea Blu Discovery. Gli appuntamenti sono proposti, rispettivamente, dalle ore 11:25, dalle 12:00, dalle 12:30 e dalle 17:55.

Linea Verde Illumina Linea Blu Discovery, le puntate del 7 giugno

La programmazione tv della rete ammiraglia, sabato 7 giugno, accoglie i debutti di due nuovi programmi. Stiamo parlando di Linea Verde Illumina e di Linea Blu Discovery, che con l’arrivo della bella stagione prendono il posto di Linea Verde Discovery e di Sabato in Diretta.

Iniziando da Linea Verde Illumina, il format è realizzato in collaborazione con Sport e Salute ed è dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita. Al timone c’è Federico Gasparri, affiancato da Valentina Caruso e da Andrea Lo Cicero.

Protagonista della giornata è l’Emilia Romagna. In particolare, è in scaletta un viaggio fra le province di Bologna, Reggio Emilia e Modena, intrapreso in compagnia di tre alfieri dello sport italiano e del Team Illumina: Juri Chechi, Angelica Savrayuk e Andrea Lucchetta. I già citati Caruso e Lo Cicero, invece, sono impegnati in un percorso in Alto Adige all’insegna del viver bene il territorio.

Linea Verde Illumina Linea Blu Discovery, Capocchi e Viviani nel Mediterraneo Occidentale

Per quanto riguarda la seconda novità dei palinsesti di sabato 7 giugno, ovvero Linea Blu Discovery, essa è guidata da Giulia Capocchi e da Lorenzo Viviani. Per la prima puntata, i due visitano il Mediterraneo Occidentale, a partire da Napoli. Da qui si salpa in direzione Taormina, per poi abbandonare il Belpaese alla volta di Malta, isola posta proprio nel cuore del nostro mare. Il viaggio, infine, giunge al termine nel grande porto di Barcellona.

Per tutta la durata del percorso, i conduttori sono a bordo di una delle più moderne e imponenti navi da crociera del mondo, capace di accogliere oltre 6 mila persone. Le telecamere entrano nei luoghi solitamente off limits agli ospiti, dalla cabina di comando, dove si pianificano e si guidano le rotte, alla sala macchine, passando per le cucine.

Le altre trasmissioni

Sabato 7 giugno, alle 11:25, inizia Linea Verde Tradizioni. In occasione dell’ultima puntata, Adriana Volpe è in Veneto. Nella regione raggiunge, in primis, Mel, ovvero uno dei borghi più belli del nostro paese. La conduttrice si sposta al Castello di Zumelle, per incontrare rappresentazioni di antichi mestieri e conoscere le maschere artistiche legate a una leggenda antica del posto. Il suo cammino termina nelle Malghe.

Infine, alle ore 12:30, Monica Caradonna ed Elisa Isoardi guidano Linea Verde Italia. La trasmissione è a Trieste, dove è presente il più importante porto italiano per l’importazione dei chicchi di caffè dai principali luoghi di produzione. Dopo aver approfondito la biodiversità della Riserva delle Falesie, le padrone di casa visitano il Castello di Duino e la Grotta Gigante. Infine, ci si concentra sui progetti dell’Università di Trieste, dove sono stati ideati dei materiali interamente riciclabili per l’isolamento termico basati su materie prime biologiche.