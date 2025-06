Stasera in tv domenica 8 giugno 2025. Su Rai2, Calcio: Finale Nations League. Su Italia 1, il game show condotto da Enrico Papi, Sarabanda Celebrity.

Stasera in tv domenica 8 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Màkari 3, con Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili. Titolo dell’episodio di stasera: “La città perfetta”. Saverio (Claudio Gioè) viene chiamato a fare il moderatore di un’importante conferenza a Gibellina, località che fu tragicamente distrutta dal terremoto nel 1968. Ma qualcosa va subito storto: l’evento è bruscamente interrotto da un alterco e, in seguito, da un omicidio.

Su Rai2, alle 20.45, Calcio: Finale Nations League. Sul campo della Football Arena di Monaco di Baviera si gioca l’ultimo atto della Nations League fra le vincenti delle due semifinali: Germania-Portogallo del 4 giugno e Spagna-Francia del 5 giugno. Le due perdenti si affrontano sempre oggi nello stesso stadio alle 15 per l’assegnazione del terzo posto.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Report. “C’è un potere che ha paura della verità e che cerca in ogni modo di screditare, intimidire, chi fa inchieste scomode. Ma noi non ci faremo zittire. Il diritto di essere informati è alla base di ogni democrazia”. Sigfrido Ranucci ha spiegato così, in un recente incontro pubblico, l’importanza di “Report”.

Programmi Mediaset, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. La politica, la cronaca, la guerra ma anche i diritti dei cittadini alle prese con medici negligenti e burocrazia: c’è tutto questo, ogni domenica, nel talk di approfondimento condotto da Giuseppe Manfridi. Il giornalista lavora per Mediaset dal 1990: debuttò come corrispondente dalla Puglia per “Pressing”.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap La notte nel cuore, con Ece Uslu. Sumru (Ece Uslu), intrappolata nella casa di campagna in fiamme, è gravemente intossicata dal fumo. Nonostante le difficoltà, Nuh riesce a salvarla, portandola fuori dalla casa. Tuttavia, Nuh stesso è colpito dal fumo e rischia la vita. Dopo l’incendio, l’attenzione si sposta su Nuh e Melek.

Su Italia 1, alle 21.20, il game show Sarabanda Celebrity. Tra le prove della nuova edizione del gioco condotto da Enrico Papi non può mancare “L’asta musicale” con la celebre frase “La indovino con una…”: leggendo un enigma ogni squadra sceglie con quante note provare ad indovinare le canzoni. Vince chi arriva a cinque punti dopo otto brani.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Rivediamo la puntata della terza stagione con Francesco Panella in Colombia e più precisamente Cartagena. La sua caccia mira sempre a trovare i migliori ristoranti italiani in loco aperti dai nostri connazionali. Ma non solo.

I film di questa sera domenica 8 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2018, di Bruce Beresford, Ladies in black, con Angourie Rice, Julia Ormond. La timida studentessa Lisa trova lavoro nel più prestigioso grande magazzino di Sydney. Lì, però, la sua vita cambia per sempre quando incontra delle donne molto particolari.

Su La7, alle 21.15, il film d’azione del 1997, di Mimi Leder, The Peacemaker, con Nicole Kidman, George Clooney. Un gruppo di mercenari riesce a rubare un ordigno nucleare. Si mobilitano il colonnello dei servizi segreti Thomas Devoe e la fisica Julia Kelly. La loro missione sembra disperata.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film di fantascienza del 2013, di Joseph Kosinski, Oblivion, con Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman. 2077: sulla Terra devastata dalla guerra contro gli alieni, Jack è uno dei pochi sopravvissuti. Ogni sua certezza crolla quando salva Julia, una donna precipitata con una navicella.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Clint Eastwood, Gran Torino, con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John C. Lynch. Walt Kowalski, veterano della guerra in Corea burbero e razzista, ha rapporti difficili con i suoi vicini orientali. L’incontro con un ragazzino e sua sorella lo renderà più tollerante.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Marc Lawrence, Due settimane per innamorarsi, con Hugh Grant, Sandra Bullock. Lucy Kelson, grintosa avvocatessa ambientalista, si ritrova a lavorare per George Wade, frivolo immobiliarista newyorkese. La convivenza tra loro sarà piuttosto difficile.

Su Cine34, alle 20.30, il film commedia del 2019, di Alessandro Genovesi, 10 giorni senza mamma, con Fabio De Luigi. Carlo, responsabile alla Final Market, è spesso assente; Giulia, invece, si occupa dei loro tre figli. Ma un giorno lei parte per una vacanza, lasciando Carlo a fare da “mammo” per dieci giorni.

Stasera in tv domenica 8 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film sentimentale del 2024, di John Crowley, We live in time – Tutto il tempo che abbiamo, con Andrew Garfield, Florence Pugh. Un incontro fortuito cambia radicalmente le vite di Almut e Tobias. Tra alti e bassi, inizia così una grande storia d’amore che durerà dieci splendidi anni.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film storico del 1997, di Steven Spielberg, Amistad, con Djimon Hounsou, Morgan Freeman. 1839. 53 schiavi di colore del vascello Amistad riescono a liberarsi e fare rotta verso l’Africa. Bloccati da una nave americana, saranno processati per omicidio e pirateria.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2024, di Chris Sanders, Il robot selvaggio. Dopo un naufragio, il robot Roz si ritrova su un’isola remota e selvaggia, dove deve lottare per la sua sopravvivenza. Roz riesce ad adattarsi al nuovo ambiente, imparando molto dalla fauna selvatica dell’isola.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2014, di Luc Besson, Lucy, con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Min-sik Choi. L’americana Lucy vive e studia a Taipei. Un giorno viene rapita da alcuni gangster che la obbligano a lavorare come corriere per contrabbandare un farmaco sperimentale, ma…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film giallo del 2022, di Neil Jordan, Detective Marlowe, con Liam Neeson, Diane Kruger. L’ereditiera Clare assume il detective Philip Marlowe per rintracciare il suo ex amante. L’indagine lo porterà al Corbata Club, punto di riferimento per i ricchi e potenti di Los Angeles.