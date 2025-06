Domenica 8 giugno, su Rai 2, esordisce Weekend Fuoriporta. Il format, che ogni settimana propone itinerari alternativi per dei fine settimana nel nostro paese, prende il via alle ore 09:30. Ogni puntata ha una durata di circa mezz’ora.

Weekend Fuoriporta, chi sono le conduttrici

Al timone di Weekend Fuoriporta vi sono due volti nuovi, almeno per quanto riguarda l’intrattenimento della TV di Stato.

Il primo è quello di Romina Pierdomenico, che nonostante la giovane età (è nata nel 1992) ha alle spalle varie esperienze in tv. Il suo esordio risale al 2013 con la rubrica Gulp Cinema su Rai Gulp. In seguito è approdata a Mediaset, dove ha partecipato a Temptation Island e ad Uomini e Donne. Nel 2019 ha co-condotto La sai l’ultima? su Canale 5, affiancando Ezio Greggio, all’epoca suo fidanzato. Da qualche anno a questa parte, Pierdomenico ha avviato una fortunata carriera da speaker radiofonica, lavorando su Radio 105.

La seconda padrona di casa di Weekend Fuoriporta è Barbara Francesca Ovieni. Anche quest’ultima ha partecipato a varie trasmissioni, come Temptation Island e Ciao Darwin, per poi specializzarsi nel giornalismo sportivo. Fra le altre esperienze, vanta la conduzione dello storico format Il processo di Biscardi.

Il viaggio parte da Roma

L’avventura di Weekend Fuoriporta, nuova trasmissione estiva della seconda rete della TV di Stato, prende il via da Roma, la città eterna nonché capitale italiana. Fra le vie del centro, le conduttrici vivono esperienze davvero originali all’insegna dell’energia, ironia e divertimento, immerse nella storia e nella bellezza di un luogo senza tempo.

La prima tappa del percorso è presso il Museo Interattivo di Leonardo da Vinci. Un luogo decisamente unico, che permette ai visitatori di interagire con le invenzioni del genio conosciuto in tutto il mondo.

Weekend Fuoriporta, Villa Torlonia, nel bunker di Mussolini

In seguito, durante la prima puntata di Weekend Fuoriporta, le presentatrici raggiungono Villa Torlonia. All’interno del parco visitano il bunker di Benito Mussolini, che in tale luogo ha avuto la residenza per svariati anni. La visita si estende anche alla Casina delle Civette, antica dimora del principe Alessandro Raffaele Torlonia, che qui ha abitato in solitudine per molti anni.

Dopo un aperitivo alla moda, il secondo giorno del fine settimana a Roma si svolge all’interno di un parco avventura, nel quale le conduttrici sono chiamate a superare vari ostacoli. Infine, la vacanza alternativa fra le bellezze di Roma giunge al termine in una escape room cittadina.