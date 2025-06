Giovedì 12 giugno, Milo Infante guida su Rai 2 la prima puntata di Ore 14 Sera. Il format è la versione in prima serata del programma di cronaca nera visibile, dal lunedì al venerdì, alle 14:00 sulla seconda rete.

Ore 14 Sera prima puntata, una promozione conquistata sul campo

Per la squadra di Ore 14, l’arrivo nella prima serata di Rai 2 è senza dubbio una promozione meritata. Il programma guidato da Milo Infante ha esordito, nel primo pomeriggio della seconda rete della TV di Stato, oramai cinque anni fa. Nel tempo, la trasmissione ha raccolto un consenso sempre maggiore, raddoppiando i propri dati di ascolto.

La prima stagione, infatti, ha chiuso con una media share del 4%. Nel corso dell’ultima edizione, che dovrebbe proseguire per tutta la durata del mese di giugno, la media share delle puntate è superiore all’8%, toccando picchi superiori al 12% e di un milione di telespettatori.

Il Delitto di Garlasco e l’omicidio di Pierina Paganelli fra i temi

Non cambia, anche nella versione prime time, il meccanismo di funzionamento di Ore 14. Infante, con vari ospiti ed inviati, accompagna i telespettatori alla scoperta dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti.

In primis è proposto un focus sul Delitto di Garlasco. Le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, infatti, sembrano essere arrivate a un punto di svolta. Dopo i nuovi accertamenti effettuati all’interno dell’abitazione nella quale è stato rinvenuto il cadavere, il 17 giugno prossimo è previsto l’incidente probatorio.

Altra vicenda analizzata nel programma è quella legata alla morte di Liliana Resinovich. La Procura che sta indagando ha iscritto nel registro degli indagati il marito Sebastiano, che tuttavia si dice completamente estraneo ai fatti. In seguito, si torna sul mistero della morte di Pierina Paganelli. Anche in questo caso c’è stata una svolta nelle ultime ore. Gli investigatori hanno chiesto, per l’unico indagato Louis Dassilva, il rinvio a giudizio per omicidio volontario. Una ipotesi di reato aggravato, fra l’altro, da crudeltà e da motivi abbietti.

Ore 14 Sera prima puntata, gli ospiti

Vari gli ospiti presenti nella prima puntata di Ore 14 Sera. In primis vi sono alcuni degli esperti che, da anni, partecipano agli appuntamenti trasmessi nel daytime di Rai 2, ovvero la criminologa Roberta Bruzzone, la direttrice dell’agenzia LaPresse Alessia Lautone, lo scrittore Maurizio De Giovanni e il sostituto procuratore generale di Milano Antonio Tanga. A loro si unisce la giornalista Selvaggia Lucarelli. Attesa, per un faccia a faccia, Valeria Bartolucci, moglie del già citato Louis Dassilva.