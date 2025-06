Domenica 15 giugno, Rai 3 propone, dalle 20:30, un nuovo appuntamento di Report. Al timone c’è Sigfrido Ranucci.

Report 15 giugno, le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie

Report del 15 giugno parte con una inchiesta sulle birre Leffe e Grimbergen. Esse si definiscono birre d’abbazia, ma in realtà sono prodotte da 2 multinazionali, AB-inBev per la Leffe e Carlsberg per la birra Grimbergen. Le vere birre d’abbazia, invece, sono le trappiste, che hanno regole precise. Oltre alla produzione in abbazia e il controllo dei monaci, è necessario che i ricavi vengano destinati alla beneficenza.

In seguito è proposto un focus sulle liste d’attesa per le prestazioni sanitarie. Lo scorso anno, quasi sei milioni di italiani hanno rinunciato a visite mediche a causa dei costi o dei lunghi tempi di attesa. Report ha indagato per comprendere in che modo le regioni stanno lavorando per risolvere il problema.

Un focus è proposto sulla Lombardia. La regione è stata la più colpita durante la pandemia Covid, al punto che è stato necessario allestire in pochi giorni un ospedale Covid all’interno della Fiera. Ranucci e il suo team di cronisti provano a scoprire che fine hanno fatto i letti e le varie apparecchiature acquisite.

Report 15 giugno, le catastrofi naturali

Durante Report del 15 giugno si torna a parlare di Poste Italiane. La Guardia di Finanza, lo scorso marzo, è andata negli uffici postali della provincia di Belluno. Il programma, invece, è stato contattato da decine di consulenti postali. Inoltre, mediante dei documenti esclusivi, svela in che modo verrebbero erogati prestiti a chi non ha le garanzie adatte.

Infine, la puntata di domenica 15 giugno di Report giunge al termine con un reportage sulle catastrofi naturali. Per coprire i danni alle coltivazioni esiste il Fondo Mutualistico Agri-Cat. Esso è divenuto operativo nel 2023, anno in cui l’Emilia Romagna ha avuto due drammatiche alluvioni, che hanno causato 8 miliardi e mezzo di euro di danni. Sono passati due anni e la redazione ha incontrato alcuni agricoltori che non hanno ancora ricevuto i fondi da Agri-Cat. Inoltre, è proposto un focus sulla società che gestisce il fondo, ovvero la Agricat srl.

Lo scontro fra Ranucci e la TGR

La puntata del 15 giugno di Report arriva a poche ore di distanza dal duro scontro verbale fra Sigfrido Ranucci e la TGR. Come riporta Fanpage, il conduttore, durante la protesta dei giornalisti della TV di Stato contro l’accordo tra azienda e sindacati, ha dichiarato: “Io ricevo quotidianamente telefonate di colleghi che sono nelle sedi regionali che vogliono venire a Report perché là non hanno lo spazio per fare giornalismo d’inchiesta e raccontare delle notizie perché c’è il politico di turno, l’imprenditore di turno o addirittura il criminale di turno che gli impedisce facendo pressioni. A volte tutte e tre le figure coincidono in una sola“.

Parole, queste, che non sono piaciute a Roberto Pacchetti, neo direttore della TGR, che ha definite le parole di “gravissime” ed ha aggiunto: “Una simile affermazione, priva di riscontri e generalizzata, danneggia il giornalismo tutto, non solo quello regionale. Le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci sono profondamente offensive per tutti noi che lavoriamo nelle redazioni della TGR in tutta Italia. Invito Ranucci a seguire meglio i nostri TG regionali e le nostre rubriche“.