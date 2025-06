Domenica 15 giugno prosegue, con un nuovo appuntamento, la serie La notte del cuore. La soap opera turca è trasmessa, come sempre, su Canale 5, dalle ore 21:25 circa.

La notte del cuore 15 giugno, regista e dove è girata

Quella odierna è la quarta puntata della prima stagione. In patria, la serie ha debuttato nel settembre del 2024 con il titolo originale Siyah Kalp. Le riprese si sono svolte in varie località della Turchia, concentrandosi soprattutto sulla regione Cappadocia.

Realizzata dalla società TIMS Production, la sceneggiatura è firmata da Yildiz Tunc. La regia, invece, è di Emrah Agus, Kerem Cakiroglu ed Uluc Bayrakta.

Stabili, seppur non altissimi, gli ascolti ottenuti fino a questo momento da La notte del cuore. Il terzo appuntamento, in onda lo scorso 8 giugno, ha convinto poco più di 1 milione e 900 mila telespettatori, con una share del 13,8%.

La notte del cuore 15 giugno, la trama

Nel corso della puntata di domenica 15 giugno de La notte del cuore, i membri della famiglia Sansalan sono impegnati nei preparativi per l’importante cerimonia dell’henné. Tuttavia, le tensioni e i segreti ancora celati sono destinati ad emergere, creando non pochi problemi nei protagonisti.

Nuh e Melek parlano con Sumru e le mettono pressione affinché confessi a Samet la verità, ovvero che loro sono i suoi figli. La donna non vorrebbe comunicare tale informazione, tuttavia è afflitta dai sensi di colpa. Sumru, alla fine, crolla psicologicamente e confessa tutto alla mamma.

Spoiler finale

Durante La notte del cuore di oggi, Harika organizza una festa sfarzosa. Durante essa c’è spazio per una sorpresa, che mira ad umiliare pubblicamente Sevillay. Quest’ultima, delusa e ferita per ciò che è accaduto e contraria al matrimonio combinato, sceglie di fuggire con l’aiuto di Nuh.

Nell’appuntamento, Cihan confessa il suo dolore per la perdita della madre e la conseguente solitudine interiore. Infine, nella puntata de La notte del cuore, Hikmet ha un infarto e viene portata d’urgenza in ospedale. Sevillay, non appena lo viene a sapere, si sente in colpa e fa ritorno in città. Quando va a trovare la mamma le promette che sposerà chi lei desidera.

La notte del cuore 15 giugno, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Notte del Cuore, in onda con un nuovo appuntamento su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.