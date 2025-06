Mistero e thriller sono gli elementi principali de La casa dei misteri. La miniserie francese esordisce, in prima visione in chiaro in Italia, domenica 15 giugno, alle 21:00 su Rai 2.

La casa dei misteri, regista e dove è girata

La casa dei misteri, come detto, è una miniserie distribuita a livello internazionale con il titolo Home Jacking. L’intera produzione è composta da sei episodi, dalla durata di circa 45 minuti ciascuna. La seconda rete della TV di Stato ne propone quattro oggi, domenica 15 giugno. I due restanti, invece, sono trasmessi lunedì 16 giugno, sempre in prima serata.

Gli ideatori della serie sono Tigran Rosine e Florent Meyer. Quest’ultimo, inoltre, ha scritto anche la sceneggiatura. La regia è di Hervé Hadmar. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte in varie località della Francia. Gli attori protagonisti della serie sono Yannick Choirat (Victor Hugo Enemy of the State) e Marie Dompnier (Cleves).

La casa dei misteri, la trama

Al centro de La casa dei misteri vi sono Isabelle e Richard. Entrambi medici, sono sposati da qualche tempo ed appartengono alla borghesia francese. Vivono in una bellissima villa ma molto isolata, essendo posta quasi ai limiti di un bosco.

La loro vita apparentemente tranquilla viene sconvolta quando, una sera, una persona sconosciuta e mascherata si presenta alla loro porta. Utilizzando la violenza, l’aggressore, che porta con sé una tanica di benzina, riesce ad entrare nell’abitazione. In seguito, aggredisce i protagonisti e li intrappola.

Spoiler finale

Isabel e Richard, nel primo capitolo de La casa dei misteri, nonostante il grande spavento decidono di ribellarsi. Fra loro e l’aggressore c’è una forte colluttazione, al termine della quale l’aggressore è ucciso.

La coppia decide, a questo punto, di smascherare il rapitore e Richard scopre, con enorme sorpresa, che si tratta di un suo vecchio studente, che da tempo lo perseguitava e lo minacciava.

Isabel e Richard optano per nascondere il corpo. Tale scelta dà il via ad una serie di eventi sconvolgenti ed imprevedibili, che svelano, mano a mano, le motivazioni dell’aggressione e i tanti segreti che nasconde la casa della coppia.

La casa dei misteri, il cast

Di seguito il cast degli attori presenti nel corso della miniserie francese La casa dei misteri, che in Italia è visibile su Rai 2 in prima visione in chiaro dalle ore 21:00 e fruibile anche in streaming ed on demand tramite Rai Play.