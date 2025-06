Stasera in tv lunedì 16 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con la nuova edizione di Filorosso, programma condotto da Manuela Moreno. Su Italia 1, Calcio Club World Cup 25: Chelsea-LAFC.

Stasera in tv lunedì 16 giugno 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la seconda e ultima parte della miniserie La casa dei misteri, con Marie Dompnier. Venticinque anni prima dell’aggressione, Isabelle (Marie Dompnier) e Richard Deloye (Yannick Choirat) si trasferiscono nella casa nel bosco pieni di passione e di entusiasmo. Con il passare del tempo, però, tra loro nascono incomprensioni causate in parte dal lavoro.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Filorosso. Manuela Moreno torna al timone del programma di approfondimento da lei lanciato nell’estate del 2023. In primo piano, l’attualità, la politica, l’economia e l’ambiente con servizi, dibattiti e interviste, ma non mancheranno anche momenti più leggeri dedicati al costume e allo spettacolo.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Pochi giorni dopo l’approvazione del Decreto Sicurezza, nell’aula del Senato il 10 giugno, le nuove norme a difesa dei cittadini restano al centro del dibattito politico. Se ne parla anche nel programma di Nicola Porro, che andrà in onda fino al 30 giugno per poi tornare a settembre.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent L’isola dei famosi. A dispetto di ascolti non all’altezza di quelli delle precedenti edizioni, il reality condotto da Veronica Gentili non fa passi indietro, anzi raddoppia. Questa settimana, infatti, le puntate in prima serata sono due, in onda oggi e mercoledì. In studio ritroviamo Simona Ventura nel ruolo di opinionista.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio, Club World Cup 25: Chelsea-LAFC. Al Mercedes Benz Stadium di Atlanta, il Chelsea allenato dal nostro Enzo Maresca incontra il Los Angeles Football Club, giovane formazione allenata da Steve Cherundolo. La partita è una delle gare in programma per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con 100 minuti. Corrado Formigli propone un nuovo film d’inchiesta, “Milano siano noi”, realizzato con il collega e documentarista Alberto Nerazzini. Anche stasera è previsto un ospite in studio che commenta e analizza il reportage.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show In & Out – Niente di serio. Debutta lo show che vede sul palco nove comici della nuova generazione con monologhi e pezzi ad alto tasso di risata. Tra loro Francesco De Carlo, Valerio Lundini, Saverio Raimondo, Stefano Rapone, Daniele Tinti e Michela Giraud.

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or trash – La notte dei tesori. “TV” è il tema della penultima puntata in prima serata dell’iconico show di aste vintage e di design condotto da Paolo Conticini. In studio gli affiatati esperti di antiquariato e design per le loro valutazioni.

I film di questa sera lunedì 16 giugno 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2002, di Wayne Wang, Un amore a 5 stelle, con Jennifer Lopez, Ralph Fiennes. New York. Marisa Ventura (Jennifer Lopez) vive in periferia, è una madre single (suo figlio ha 10 anni) e fa la cameriera in un lussuoso hotel di Manhattan. Un giorno, mentre indossa l’abito firmato di una cliente, incontra il politico Chris Marshall (Ralph Fiennes), di cui s’innamora.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Richard Eyre, Il verdetto – The Children Act, con Emma Thompson. La stimata giudice Fiona Maye affronta il caso di Adam. Il ragazzo, cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non accetta una trasfusione che potrebbe salvargli la vita.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 2023, di Brett Donowho, The Old Way, con Nicolas Cage, Ryan K. Armstrong. Colton, un ex pistolero deciso a cambiare vita, affronta le conseguenze del suo passato: deve difendere sua figlia quando il fratello di una delle sue vittime cerca vendetta.

Su La 5, alle 21.10, il film drammatico del 2009, di Kirk Jones, Stanno tutti bene, con Robert De Niro, Drew Barrymore. Rimasto vedovo, Frank va a trovare i quattro figli, che vivono sparsi in punti diversi degli Stati Uniti. Le sue visite a sorpresa regaleranno amare bugie e verità inaspettate.

Su Cine34, alle 21.00, il film western del 1972, di Maurizio Lucidi, Si può fare… Amigo, con Bud Spencer, Jack Palance. Coburn, cowboy burbero ma dal cuore d’oro, si prende cura dell’orfanello Chip, minacciato da una banda di criminali. Per difendere il piccolo, chiede aiuto al pistolero Sonny.

Stasera in tv lunedì 16 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Tim Burton, Beetlejuice Beetlejuice, con Tim Burton, Michael Keaton. La dimora dei Deetz è ancora infestata dallo spirito di Beetlejuice, relegato ora nel mondo dei non morti. Ma quando la ribelle Astrid si reca in soffitta scopre il modellino della città aprendo il portale dell’Aldilà.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2010, di John Wells, The company men, con Ben Affleck, Kevin Costner. Bobby, manager in un’importante multinazionale, conduce una vita agiata. Tutto precipita quando l’azienda, in vista di un’imminente fusione, dà il via ad una serie di licenziamenti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Gilles De Maistre, Mia e il leone bianco, con Daniah De Villiers. La giovane Mia stringe un legame speciale con un leone bianco, Charlie. Quando scopre che l’animale è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tom Tykwer, The International – Denaro nell’ombra, con Clive Owen, Naomi Watts. L’agente dell’Interpol Salinger e l’assistente del procuratore di Manhattan collaborano per smascherare le attività illegali di alcune importanti banche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 1994, di Phillip Noyce, Sotto il segno del pericolo, con Harrison Ford. L’agente della Cia Jack Ryan indaga su alcuni narcotrafficanti colombiani. Quando scopre che sono coinvolti alcuni colleghi corrotti, decide di denunciarli nonostante le minacce.