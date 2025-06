Martedì 17 giugno, La7 manda in onda il primo appuntamento di Inchieste in movimento 2025. La trasmissione prende il via alle ore 21:20 circa.

Inchieste in movimento 2025, due speciali guidati da Federico Rampini

Al timone di Inchieste in movimento, anche nel 2025, torna Federico Rampini. Il giornalista, spesso ospite di numerosi talk show politici sia su La7 che sulle reti Mediaset e Rai, è da anni inviato negli Stati Uniti, paese di cui è grande conoscitore.

Rampini, nell’edizione 2025 di Inchieste in movimento, guida due puntate speciali, dedicate proprio agli USA. Gli appuntamenti sono proposti su La7 nel prime time del 17 e del 24 giugno. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito dell’emittente guidata da Urbano Cairo.

L’America di Trump è il titolo della prima puntata

L’approfondimento di Inchieste in movimento, durante i due speciali dell’edizione 2025, abbandona gli studi e raggiunge direttamente gli Stati Uniti. Fra incontri, testimonianze e contraddizioni, Federico Rampini è protagonista di un viaggio fra New York e San Francisco, due fra le città più importanti del paese.

La prima puntata del format si intitola L’America di Trump. Per l’esordio, Rampini si reca fra i grattacieli di New York. Una volta qui, prova ad interrogarsi, con abitanti ed esperti del posto, in merito al futuro della nazione, la cui società sembra essere sempre più divisa e frammentata. Caratteristiche, queste, che interessano anche l’Europa, chiamata ad affrontare le medesime problematiche.

Inchieste in movimento 2025, gli ospiti della prima puntata

Sono vari gli ospiti intervistati durante L’America di Trump, speciale che apre la nuova edizione di Inchieste in movimento. In primis c’è la scrittrice Fran Lebowitz, figura influente della società newyorchese, al punto che il regista Martin Scorsese ha deciso di dedicarle due opere.

Spazio al noto economista Jeffrey Sachs, oltre a Bill De Blasio, ex primo cittadino di New York. Infine, per riuscire ad analizzare a fondo le ragioni del potere di Donald Trump c’è Gerard Baker, già direttore del Wall Street Journal.

Federico Rampini, con Inchieste in movimento 2025, attraversa i luoghi che hanno reso New York una città simbolo degli USA conosciuta in tutto il mondo. In primis la Trump Tower, ovvero il simbolo del potere dell’attuale Presidente Donald Trump. Le telecamere, poi, raggiungono i quartieri Bronx e la Little Italy, oltre ad Harlem e Chinatown, zone nelle quali è centrale il tema della contaminazione culturale. Infine, le telecamere sono a Wall Street e a Manhattan, cuore del potere economico e politico cittadino.