Si intitolano Quel che sale e Tutto ritorna gli ultimi appuntamenti di DOC. La serie tv, anche nel finale della prima stagione, prende il via dalle ore 21:20, su Rai 1.

DOC Quel che sale, regista e dove è girata

Nata da un’idea di Barbie Kligman, la serie è una realizzazione originale delle società Fox Entertainment e Sony Pictures Television.

I registi delle puntate sono, fra gli altri, Rebecca Thomas, Russell Lee Fine, Debs Paterson, Nicole Rubio e Michael Goi. La sceneggiatura, invece, è firmata da Hank Steinberg, Judith McCreary, Mark Bianculli e Katie Varney. Le riprese si sono svolte a Minneapolis, dove è ambientata anche la trama.

Sono stati decisamente molto negativi gli ascolti ottenuti dal primo capitolo della serie. La puntata della scorsa settimana, martedì 10 giugno, la fiction ha interessato solamente un milione e 659 mila telespettatori, per una share del 10,8%.

DOC Quel che sale, la trama

Nel corso dell’episodio dal titolo Quel che sale di DOC, Randy, il padre di TJ, è in ospedale a seguito di una caduta. Inizialmente, la situazione clinica dell’uomo non sembra destare preoccupazioni.

Tuttavia, il paziente inizia progressivamente a perdere la sensibilità delle gambe. Alcuni dei chirurghi dell’ospedale consigliano al degente di effettuare una operazione chirurgica molto rischiosa, ma Amy non è d’accordo.

La protagonista, infatti, è convinta che il padre di TJ abbia un linfoma e propone una cura alternativa. Randy si fida ciecamente di Amy perché la donna, anni prima, aveva salvato la vita al giovane TJ.

Tutto ritorna, la trama

L’ultima serata con DOC procede con Tutto ritorna. In esso, un treno deraglia a causa di un automobilista che ferma il suo veicolo sulle rotaie. Ben presto, l’intera struttura sanitaria entra in uno stato di emergenza: il numero di vittime e di feriti bisognosi di cure, infatti, è altissimo. Tutti i protagonisti vengono messi a dura prova, mentre Gina deve fare i conti con una dura verità. L’autore del gesto che ha causato l’incidente era un suo paziente.

DOC Quel che sale, il cast

Questo è il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante DOC, in onda con il finale di stagione martedì 17 giugno su Rai 1 e fruibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play.