Lunedì 16 giugno, Canale 5 ha mandato in onda un nuovo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2025. Il programma è guidato, come sempre, da Veronica Gentili, supportata dall’inviato in Honduras Pierpaolo Pretelli e dall’opinionista Simona Ventura. La puntata ha interessato poco meno di 1,8 milioni di spettatori, con il 14,9% di share.

Isola dei Famosi 16 giugno, in studio Selvaggia Lucarelli

Al centro dell’Isola dei Famosi del 16 giugno vi sono stati gli scontri avvenuti in settimana, commentati per l’occasione anche da Selvaggia Lucarelli.

In primis, Mirko ha accusato alcuni dei suoi compagni (senza tuttavia nominarli), accusandoli di essere del mestiere e, dunque, di riuscire a sfruttare meglio il mezzo televisivo.

In seguito, è proposto un focus sul duro scontro fra Omar Fantini e Teresanna Pugliese, con il primo che è arrivato a definire la seconda una “serpe”. Teresanna è stata difesa, dallo studio, da Lucarelli, che l’apprezza soprattutto perché non ha interessa a risultare simpatica al pubblico.

Le speciali prove ricompense

Durante la diretta del 16 giugno dell’Isola dei Famosi si sono svolte delle speciali prove ricompense. In palio, infatti, c’è del tempo con le loro persone care.

Fantini, in primis, è riuscito a risolvere una prova di affinità, grazie alla quale ha vinto la possibilità di passare una notte insieme alla moglie Zahra. Invece, Teresanna ha deciso di far rinunciare al gruppo il kit per la pesca in cambio di un po’ di tempo con il marito Giovanni.

Per Mario e Mirko c’è stata una sfida che ha messo a dura prova tutto il gruppo. I due hanno potuto videochiamare la loro famiglia, scegliendo loro quanto tempo rimanere collegati. Ogni trenta secondi di chiamata, però, equivale ad una porzione in meno di riso per tutto il gruppo. Alla fine, i naufraghi hanno bruciato circa tre porzioni.

Infine, Loredana e Jey, dopo aver assaggiato pietanze poco allettanti, hanno incontrato il fratello Checco e la sorella Mary. I primi due hanno ottenuto la possibilità di fare un aperitivo insieme.

Isola dei Famosi 16 giugno, eliminata Chiara Balistreri

Nel corso dell’Isola dei Famosi del 16 giugno, Gentili ha parlato a lungo con Patrizia Rossetti. La conduttrice sta attraversando un periodo sull’atollo complesso, dovuto soprattutto alle conseguenze, fisiche e mentali, di un dito del piede rotto. Per provare ad aiutarla, la produzione ha deciso di mostrarle un messaggio del padre.

La prova leader è vinta da Omar Fantini, mentre il pubblico a casa ha deciso che l’eliminata della serata è Chiara Balistreri, che rifiuta di stare sull’Ultima Spiaggia e che dunque è definitivamente eliminata. Alla fine, si sono svolte le nomination, che hanno condannato Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. A loro si unisce Mirko Frezza, selezionato direttamente dal leader Fantini.