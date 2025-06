La serie tv Maschi veri, diretta da Letizia Lamartire e Matteo Oleotto, è una commedia drammatica del 2025, remake italiano della serie spagnola Machos Alfa. La fiction esplora la crisi della mascolinità moderna, tra ironia e riflessioni sulla società contemporanea. La serie è disponibile su Netflix dal 21 maggio 2025.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Maschi veri

La serie tv è diretta da Letizia Lamartire e Matteo Oleotto, con sceneggiatura di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Ugo Ripamonti.

La produzione è curata da Groenlandia, con la distribuzione esclusiva su Netflix.

I protagonisti della trama

Matteo Martari interpreta Massimo, un dirigente televisivo licenziato per sessismo, che fatica ad accettare il successo della compagna influencer.

Francesco Montanari veste i panni di Riccardo, un traditore seriale che si ritrova spiazzato quando la fidanzata gli propone una relazione aperta.

Maurizio Lastrico è Mattia, una guida turistica divorziata che si avventura nel mondo degli incontri online.

Pietro Sermonti interpreta Luigi, un uomo che ha perso la libido e deve affrontare la crisi del suo matrimonio.

Dove è stata girata?

Le riprese della serie Maschi veri si sono svolte principalmente in Italia, con location che enfatizzano l’atmosfera urbana e contemporanea della storia.

📍 Roma, Italia – Scene ambientate nei quartieri residenziali e nei locali frequentati dai protagonisti.

📍 Studi cinematografici di Cinecittà – Riprese interne per le sequenze più intime e narrative.

Trama della serie tv Maschi veri

In una Roma in costante evoluzione, Massimo, Riccardo, Mattia e Luigi, amici di lunga data e tutti ben oltre i quarant’anni, si trovano a navigare le acque turbolente di una società che sembra averli superati. Cresciuti con un’idea di mascolinità ormai anacronistica, si ritrovano a fare i conti con le proprie profonde insicurezze e radicati pregiudizi. Tra nuove dinamiche di coppia e sfide professionali inattese, sono costretti ad affrontare un cambiamento epocale.

Massimo, un uomo che ha sempre creduto nella stabilità del suo ruolo, si trova catapultato in una realtà paradossale. Mentre la sua compagna, Daniela, emerge come un’autentica star sui social network, collezionando follower e collaborazioni, Massimo è costretto a incassare il colpo più duro: il licenziamento dal suo impiego di lunga data, motivato da accuse di maschilismo. La sua autorità, un tempo granitica, si sbriciola di fronte al successo di Daniela, costringendolo a riconsiderare il suo posto nel mondo e nella relazione.

Riccardo, l’incarnazione del maschio alfa tradizionale, si scontra con una resistenza inaspettata. La sua fidanzata, Ilenia, donna moderna e intraprendente, desidera esplorare i confini della relazione, proponendo l’idea di una coppia aperta. Per Riccardo, abituato a dettare le regole, questa richiesta è una provocazione intollerabile. Ironia della sorte, o forse un crudele contrappasso, è proprio lui che da tempo conduce una doppia vita, tradendo sistematicamente Ilenia con la compagna del suo socio in affari, in un gioco di specchi che rivela la sua profonda ipocrisia.

Luigi, alle prese con la monotonia di un matrimonio decennale con Tiziana, è intrappolato in una quotidianità fatta di lavoro e impegni familiari, che ha soffocato ogni scintilla di passione. La crisi con la moglie non è fatta di liti furibonde, ma di un silenzio assordante, di una distanza che si allarga ogni giorno di più. L’intimità è un lontano ricordo, e Luigi si interroga su come ritrovare la connessione con la donna che un tempo amava profondamente, mentre la casa a Roma in cui vivono diventa un simbolo della loro alienazione.

Infine, Mattia, con un divorzio difficile alle spalle e una figlia adolescente che lo mette costantemente alla prova, si avventura con cautela nel labirinto degli incontri online. Un mondo sconosciuto, popolato da profili misteriosi e aspettative contrastanti, che lo costringe a confrontarsi con le sue paure più recondite e a ridefinire cosa significhi davvero la ricerca dell’amore e della compagnia in un’era digitale. Le sue avventure, tra goffi appuntamenti e inattese connessioni, rivelano un lato vulnerabile e inaspettatamente comico.

Spoiler finale

Il finale della prima stagione porta i quattro amici a un punto di svolta inaspettato. In un tentativo, forse disperato, di comprendere meglio sé stessi e il mondo che li circonda, decidono di partecipare a un corso di decostruzione della mascolinità. Quest’esperienza, inizialmente accolta con scetticismo e velata ironia, li spinge a confrontarsi apertamente con i loro pregiudizi più radicati, a mettere in discussione le convenzioni sociali e a riflettere profondamente sulle dinamiche delle loro relazioni di coppia.

Cast della serie tv Maschi veri

Ecco il cast principale della serie con i rispettivi personaggi: